Este 2 de marzo arrancan las votaciones en el exterior: ¿cuándo vence plazo para presentar testigos?
Este viernes 27 de febrero vence el plazo para presentar testigos en el exterior. Y el 1 de marzo será la última fecha para los testigos en territorio nacional.
El Consejo Nacional Electoral amplió el plazo para que los partidos políticos postulen a sus testigos electorales en el caso de las votaciones en el exterior para Senado, Cámara de Representantes y consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.
El nuevo plazo será hasta este viernes, 27 de febrero, a las 11:59 de la noche.
Hasta el momento, en el exterior se han recibido 3.752 postulaciones de testigos electorales.
Es de recordar que las votaciones por fuera del país inician el próximo lunes, 2 de marzo, y se van a extender hasta el 8 de este mismo mes, cuando arrancan en Colombia.
Para los testigos electorales que estarán dentro de Colombia, el plazo de postulación se mantiene hasta el próximo domingo 1 de marzo, también a las 11:59 p.m.
Laura Daniela Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...