Este 2 de marzo arrancan las votaciones en el exterior: ¿cuándo vence plazo para presentar testigos?

El Consejo Nacional Electoral amplió el plazo para que los partidos políticos postulen a sus testigos electorales en el caso de las votaciones en el exterior para Senado, Cámara de Representantes y consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.

El nuevo plazo será hasta este viernes, 27 de febrero, a las 11:59 de la noche.

Hasta el momento, en el exterior se han recibido 3.752 postulaciones de testigos electorales.

Es de recordar que las votaciones por fuera del país inician el próximo lunes, 2 de marzo, y se van a extender hasta el 8 de este mismo mes, cuando arrancan en Colombia.

Para los testigos electorales que estarán dentro de Colombia, el plazo de postulación se mantiene hasta el próximo domingo 1 de marzo, también a las 11:59 p.m.