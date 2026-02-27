Muere a los 86 años Neil Sedaka autor de éxitos como “Oh! Carol” y “Laughter in the Rain”

Este viernes murió a los 86 años el cantautor y pianista estadounidense Neil Sedaka, conocido por éxitos como “Oh! Carol” y “Laughter in the Rain”.

Lea también: Nicky Jam confirma concierto en Colombia el próximo 6 de junio en el estadio El Campín de Bogotá

La noticia se conoció a través de una publicación en las redes sociales del artista que dice: “Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero lo más importante, al menos para aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocerle, un ser humano increíble al que echaremos mucho de menos”.

Sedaka inició su carrera en 1957, y tras un breve periodo como miembro fundador del grupo de doo-wop The Tokens, logró una serie de éxitos a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, entre los que se incluyen “Oh! Carol” de 1959, “Calendar Girl” de 1960, “Happy Birthday Sweet Sixteen” de 1961 y “Breaking Up Is Hard to Do” de 1962.

Su popularidad decayó a mediados de los años sesenta, pero resurgió a mediados de los setenta, consolidándose con canciones como “Laughter in the Rain” y “Bad Blood”, que llegaron al número 1 en los Estados Unidos en 1975.

Ademas, mantuvo una exitosa carrera como compositor, escribiendo éxitos para otros artistas, entre ellos “Stupid Cupid” para Connie Francis y “Love Will Keep Us Together” para Captain & Tennille.

Le puede interesar: Willie Colón será velado el próximo 7 y 8 de marzo y tendrá una misa el 9 en la ciudad de Nueva York

Escribío y coescribió más de 500 canciones para él mismo y otros artistas, y fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1983.