¿Cambia el nombre del Coliseo Edmundo Luna Santos de Bucaramanga? Esto es lo que se conoce

Bucaramanga

La muerte del santandereano Giovanni Hernández, referente histórico del microfútbol, puso como tema de diálogo en la comunidad, la realidad y el futuro del Coliseo Edmundo Luna Santos, uno de los escenarios deportivos cerrados más representativos de Bucaramanga.

En los últimos días surgió una iniciativa para que este escenario lleve el nombre del deportista quien falleció el pasado 16 de febrero.

La directora del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu), Sandra Milena Rodríguez, confirmó a Caracol Radio, que sí conocen de la iniciativa y que actualmente adelantan análisis administrativos para determinar si es posible realizar el cambio de nombre del coliseo, bien inmueble propiedad del municipio.

“Existe una posibilidad, sin embargo, es de carácter técnico poder hacer las validaciones pertinentes a la actividad específica con la cual se construyó o se adquirió este bien”, explicó la directora. Añadió que el estudio se realiza en conjunto con la dependencia encargada de administrar los bienes públicos del municipio, con el fin de establecer si jurídicamente es viable el ajuste.

Lea también: Multan a tres personas por arrojar residuos pesados en la calle en Bucaramanga

La propuesta de renombrar el coliseo en honor a Giovanni Hernández surgió desde los amantes y seguidores del microfútbol y del gremio deportivo, tras su fallecimiento. El jugador, considerado leyenda de este deporte y campeón mundial en la disciplina, es recordado como uno de los máximos referentes de este deporte de barriada con fuerte arraigo en los sectores populares de la ciudad.

Desde el INDERBU reiteraron que el homenaje está siendo evaluado bajo criterios jurídicos y normativos, y que la decisión final dependerá de la viabilidad legal del cambio de denominación del escenario.

Un escenario con deterioro estructural

El Coliseo Edmundo Luna Santos es uno de los 18 escenarios cerrados de alto rendimiento con los que cuenta Bucaramanga. Durante años ha sido sede de disciplinas como boxeo, karate, tenis de mesa y microfútbol. Sin embargo, según la directora del INDERBU, el inmueble presenta deterioro en la cubierta, el maderamen y el sistema de iluminación.

Sandra Milena Rodríguez, explicó que la intervención requiere una inversión “mayúscula” en infraestructura, por lo que el instituto, que administra pero no ejecuta directamente obras de gran envergadura, ha iniciado gestiones ante la administración central, así como ante instancias departamentales y nacionales, para lograr el apalancamiento de recursos.

Podría interesarle: Denuncian envenenamiento masivo de mascotas en Floridablanca: reportan cerca de 30 casos

Mientras se concreta la financiación, la entidad contó que adelanta un proceso de organización con ligas y clubes que utilizan el escenario, con el objetivo de optimizar horarios y uso del espacio, además de avanzar en el diagnóstico técnico que permita estructurar el proyecto de modernización.