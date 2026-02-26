Desarticulada peligrosa banda de piratería terrestre que operaba en la vía Panamericana del Cauca

Los detenidos delinquían en las vías de los municipios de Cajibío, Piendamo y Caloto. Crédito: Fiscalía General de la Nación.

Popayán - Cauca

La peligrosa banda ‘Los Pinos’, dedicada a la piratería terrestre para hurtar vehículos de carga en la vía Panamericana del Cauca fue desarticulada.

La Fiscalía General de la Nación informó que se trata de cuatro hombres señalados de cometer hurtos de vehículos de carga y mercancías en el corredor internacional y otras carreteras del departamento desde el 2024.

Los implicados fueron capturados a través de diferentes operativos en la ciudad de Popayán.

Los detenidos operaban en los corredores Popayán–Cajibío, Piendamó y Caloto, además de las veredas El Túnel, El Mango, Tunía y el corregimiento de Pescador, sembrando temor y zozobra.

Según la investigación, “para la realización de los saltos, los presuntos integrantes de ‘Los Pinos’, portando armas de fuego se identificaban como fuerza pública, instalaban un retén ilegal y de esta manera se apoderaban de la mercancía y emprendían la fuga en los vehículos hurtados. Posteriormente, los automotores aparecían abandonados en varios tramos de la vía Panamericana”.

Por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas, a Nemesio Mamian, Jonathan López, Robinson Muñoz y Anderson Stiven López se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, aunque no aceptaron los cargos.