Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 mar 2026 Actualizado 19:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Doble homicidio en el barrio Carrizal, en Barranquilla: los tres sicarios se movilizaban en una moto

El hecho se registró en la madrugada de este sábado, 28 de febrero.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Efraín

Barranquilla

Hacia la 1:30 de la madrugada de este sábado, 28 de febrero, fueron asesinados dos jóvenes en el barrio Carrizal, en la localidad metropolitana de Barranquilla.

Las víctimas fueron identificadas como Cristian David Martínez Bravo, de 23 años y Jean Lucas Barrera Ariza, de 24 años.

Según trascendió, los tres sicarios involucrados en este doble homicidio se movilizaban en una moto blanca, vehículo en donde huyeron del lugar tras perpetrar el hecho de sangre.

Lea también: Desde la Asamblea piden estudio técnico ante propuesta de coadministración del aeropuerto Cortissoz

Policía investiga el doble homicidio en Carrizal

Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación de este caso. Una de las hipótesis que se estudia es que el doble homicidio podría haber sido por un ajuste de cuentas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir