Doble homicidio en el barrio Carrizal, en Barranquilla: los tres sicarios se movilizaban en una moto

Hacia la 1:30 de la madrugada de este sábado, 28 de febrero, fueron asesinados dos jóvenes en el barrio Carrizal, en la localidad metropolitana de Barranquilla.

Las víctimas fueron identificadas como Cristian David Martínez Bravo, de 23 años y Jean Lucas Barrera Ariza, de 24 años.

Según trascendió, los tres sicarios involucrados en este doble homicidio se movilizaban en una moto blanca, vehículo en donde huyeron del lugar tras perpetrar el hecho de sangre.

Policía investiga el doble homicidio en Carrizal

Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación de este caso. Una de las hipótesis que se estudia es que el doble homicidio podría haber sido por un ajuste de cuentas.