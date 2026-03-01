Doble homicidio en el barrio Carrizal, en Barranquilla: los tres sicarios se movilizaban en una moto
El hecho se registró en la madrugada de este sábado, 28 de febrero.
Hacia la 1:30 de la madrugada de este sábado, 28 de febrero, fueron asesinados dos jóvenes en el barrio Carrizal, en la localidad metropolitana de Barranquilla.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
Las víctimas fueron identificadas como Cristian David Martínez Bravo, de 23 años y Jean Lucas Barrera Ariza, de 24 años.
Según trascendió, los tres sicarios involucrados en este doble homicidio se movilizaban en una moto blanca, vehículo en donde huyeron del lugar tras perpetrar el hecho de sangre.
Lea también: Desde la Asamblea piden estudio técnico ante propuesta de coadministración del aeropuerto Cortissoz
Policía investiga el doble homicidio en Carrizal
Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación de este caso. Una de las hipótesis que se estudia es que el doble homicidio podría haber sido por un ajuste de cuentas.