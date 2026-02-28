Hable con elPrograma

28 feb 2026

14 soldados del Ejército, heridos tras atentado a un helicóptero en el que se movilizaban en Bolívar

El helicóptero estaba sobrevolando la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar.

14 uniformados del Ejército Nacional resultaron heridos tras el atentado a un helicóptero en el que se movilizaban que se encontraba sobrevolando la Serranía de San Lucas en el Sur de Bolívar.

Noticia en desarrollo.

María Fernanda Latorre H.

