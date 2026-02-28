14 soldados del Ejército, heridos tras atentado a un helicóptero en el que se movilizaban en Bolívar
El helicóptero estaba sobrevolando la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar.
14 uniformados del Ejército Nacional resultaron heridos tras el atentado a un helicóptero en el que se movilizaban que se encontraba sobrevolando la Serranía de San Lucas en el Sur de Bolívar.
Noticia en desarrollo.
María Fernanda Latorre H.
Comunicadora social y periodista de la universidad Sergio Arboleda. Editora judicial y periodista de...