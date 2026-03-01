Así comenzó marzo en Santander: temblor de 5.3 en la madrugada de este domingo

Un sismo de magnitud 5.3 se registró a las 5:12 de la mañana de este primero de marzo y se sintió en varios municipios de Santander, incluido el área metropolitana de Bucaramanga.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se ubicó a 13 kilómetros de Salazar, en Norte de Santander, y tuvo una profundidad de 179 kilómetros.

Tras el movimiento, los organismos de socorro activaron protocolos de verificación en el departamento. Desde la Defensa Civil, su líder voluntario, Dudwing Villamizar, explicó que se inició el monitoreo en todos los municipios.

Le puede interesar: Vélez confirma brote de influenza y activan medidas para contener contagios en colegios

“Estamos desde la Defensa Civil recibiendo el reporte de todos los voluntarios ubicados en el departamento de Santander sobre el sismo que se sintió en la madrugada. En este momento nos encontramos verificando en todas nuestras organizaciones y hasta ahora no se reporta ninguna novedad”, señaló.

Villamizar también hizo un llamado a las familias a reforzar las medidas de prevención.

Lea también: Intoxicación en colegio de Tona deja 17 estudiantes afectados; dos fueron remitidos a Bucaramanga

“Es importante recordar las indicaciones del Plan Familiar de Emergencias, tener a la mano el kit familiar con botiquín de primeros auxilios, socializar las rutas de evacuación y estar preparados ante cualquier indicación de las autoridades”, agregó.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños estructurales en Santander. Las autoridades mantienen el monitoreo preventivo.