Policía y Ejército lograron poner a salvo a una familia víctima de un grupo armado en el Cauca

Rosas - Cauca

La reacción de la Policía y el Ejército nacional permitieron la liberación de una familia compuesta por dos adultos y tres menores de edad que fueron retenidos por hombres armados durante el hurto de su camioneta en la vía Panamericana del Cauca.

Los hechos tuvieron lugar en el tramo Mojarras-Popayán, jurisdicción de del municipio de Rosas, sur de la región.

De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Yerson Bedoya, los delincuentes, fuertemente armados y movilizándose en vehículo, interceptaron la camioneta de los ciudadanos, hicieron descender a la conductora y se dieron a la fuga con el automotor donde permanecían una adulta mayor y tres menores de edad.

“Conocida la situación, uniformados de las Estación de Rosas y del Ejército realizaron los cierres viales respectivos obligando a que los implicados dejaran abandonado el automotor hurtado y libres a los ocupantes”, dijo el oficial.

Bedoya resaltó que toda la familia fue rescatada ilesa, se les brindó protección y ya están recibiendo el acompañamiento institucional.

Los afectados ya establecieron las denuncias ante la autoridad competente, mientras se avanzan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

En esta zona del Cauca opera la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.