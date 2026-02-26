A la estructura Carlos Patiño atribuyeron las autoridades el hurto de un carro de valores en Cauca

Los delincuentes no lograron hurtar dos mil millones de pesos que se encontraban en la bodega de seguridad. Crédito: Policía Cauca.

El Patía - Cauca

Las autoridades policiales confirmaron que la emboscada y hurto de un vehículo de transporte de valores y el asesinato de un transportador en el sur del Cauca fueron atribuidos a la estructura Carlos Patiño de las disidencias a ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con el último reporte del Departamento de Policía Cauca, los criminales ejecutaron un plan, al parecer, preparado con anticipación en el corregimiento de Piedra Sentada jurisdicción del municipio de El Patía.

De esta manera, habrían asesinado al conductor del camión de carga, atravesaron el vehículo en la vía para obligar la detención del carro de valores y lo atacaron con disparos de fusil.

Los asaltantes lograron hurtar las valijas con monedas que ascendían a un monto de 12 millones de pesos además de las pertenencias personales, chalecos antibalas y armas de dotación de los escoltas. Sin embargo, no pudieron acceder a la bodega de seguridad donde se transportaban cerca de 2 mil millones de pesos.

El subcomandante de la Policía Cauca, coronel Miguel Fernando Sastoque, explicó que en la escena del crimen encontraron el vehículo de valores con impactos de fusil en las puertas y las valijas saqueadas.

“Al notar la presencia de las autoridades, se dieron a la fuga abandonando el vehículo de valores”, dijo el oficial.

Las autoridades continúan con las investigaciones e intensificaron los operativos para identificar y capturar a los responsables.