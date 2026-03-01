Hallan el cuerpo de niña de 6 años que cayó de una garrucha al intentar cruzar un río en Turbo

Turbo, Antioquia

En medio de la fuerte temporada de lluvias que golpea al Urabá antioqueño, fue encontrado el cuerpo de María Elena Ángel Mora, la niña de seis años que había desaparecido tras caer al río Currulao en el municipio de Turbo.

La menor se movilizaba junto a su abuela, Nayibe Hernández, de 61 años, en una garrucha artesanal cuando ambas intentaban atravesar el río, pero el aumento del caudal y el peso hicieron que perdieran el control del improvisado sistema de transporte y fueran arrastradas por la corriente.

Tras la emergencia, organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil iniciaron de inmediato las labores de búsqueda.

Tres días después de que las autoridades encontraran el cuerpo de la abuela, María Elena Ángel Mora fue hallada a la orilla del río, cerca de la finca Madrigal, por un trabajador del sector que alertó a las autoridades.

Las víctimas pertenecían a la comunidad indígena La Arenera, una de las poblaciones afectadas por las inundaciones y las dificultades de movilidad que enfrenta la subregión de Urabá.

Las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades ribereñas para evitar acercarse a los ríos y quebradas mientras persistan las lluvias intensas, y advirtieron sobre el riesgo de utilizar pasos artesanales en medio del incremento de los caudales.