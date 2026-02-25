Abuela y nieta de 6 años están desaparecidas al caer de garrucha artesanal para cruzar río en Turbo

Turbo, Antioquia

Una abuela y su nieta de seis años están desaparecidas luego de caer a una garrucha artesanal mientras intentaban cruzar el río Currulao, en el municipio de Turbo, en la subregión de Urabá antioqueño.

Las víctimas fueron identificadas como Nayibe Hernández, de 61 años, y la menor, María Elena, de 6 años. Ambas fueron vistas en horas de la tarde del martes 24 de febrero por última vez cuando atravesaban el crecido afluente en esta estructura improvisada, utilizada por algunos habitantes del sector para movilizarse de un lado a otro del río.

Desde el momento en que se reportó la emergencia, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Desastres de Antioquia, adelanta las labores de búsqueda en articulación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y los organismos de socorro. Las operaciones se desarrollan en medio de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en la región, lo que ha dificultado las tareas en campo.

De manera paralela, en el municipio de Carepa también se mantiene la búsqueda de Félix Antonio, de 22 años, quien fue visto por última vez en la madrugada del 23 de febrero cuando cruzaba el río Carepa, a la altura del sector Piedras Blancas.

Más información Masacre en Titiribí: tres personas fueron asesinadas en una vía rural

A esta hora continúan los operativos de rastreo y verificación en ambos municipios del Urabá antioqueño. Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades ribereñas para que permanezcan atentas y reporten de inmediato cualquier información que pueda contribuir a la ubicación de estas personas, a través de las líneas oficiales de cada municipio.