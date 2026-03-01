¿Es posible conducir desde Colombia a Panamá? Esta sería la única forma de cruzar un vehículo. Getty Images

La carretera Panamericana, concebida inicialmente en 1923, es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en la historia del continente americano.

Planteada como una conexión fundamental terrestre entre el norte y el sur de América, la Panamericana se ha convertido en la red vial más larga del mundo. La famosa carretera pasa por 14 países en un recorrido total de más de 30.000 kilómetros.

Sin embargo, para los entusiastas de los viajes en carretera, el sueño de recorrer toda América Latina en carro, moto o incluso bicicleta enfrenta un gran obstáculo, pese a la existencia de la Vía Panamericana.

Se trata de un intervalo de 100 a 110 kilómetros, entre Colombia y Panamá, donde la construcción de la carretera se estrella con un obstáculo infranqueable: el peligroso Tapón del Darién.

¿Dónde empieza y dónde termina la Carretera Panamericana?

La carretera Panamericana comienza en Norteamérica, más exactamente en Prudhoe Bay, Alaska, Estados Unidos, y llega hasta Ushuaia en Argentina.

Desde su inicio hasta el último tramo, recorre estos 14 países:

Argentina

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Perú

Estados Unidos

¿Por qué no hay carretera entre Panamá y Colombia?

La ruta del Tapón del Darién es la pausa principal que enfrenta la carretera Panamericana en un tramo de aproximadamente 106 kilómetros, que abarca un terreno costero y selvático de difícil acceso.

De acuerdo con la Enciclopedia Británica, este entorno natural es el escenario de un ecosistema endémico y sensible, en el que habitan comunidades indígenas preocupadas por la sostenibilidad y la conservación.

Adicionalmente, el Tapón del Darién es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, donde miles de personas de varias nacionalidades se ven enfrentadas a dificultades de la naturaleza y el asedio de grupos armados ilegales, que toman ventaja de la situación.

¿Cómo puede pasar un vehículo de Colombia a Panamá y viceversa?

En ese sentido, la única manera de que un vehículo logre pasar entre Panamá y Colombia o viceversa, cruzando el Tapón del Darién, es utilizando servicios de carga y contenedores.

Blogs especializados en viaje, como Los Mundo, recomiendan utilizar este método, empleando un barco carguero desde cualquiera de los puertos cercanos habilitados para este tipo de transporte, entre ellos Santa Marta, Barranquilla o Cartagena.

En este caso, mientras el vehículo viaja en contenedor, los ocupantes deberán tomar otro medio de transporte, como un avión, velero o, incluso, una lancha rápida, para llegar a suelo colombiano o panameño.

Antes de realizar esta travesía, es importante informarse de las empresas y costos asociados, los cuales pueden ser elevados, dada la participación de varios actores en el proceso, entre ellos la compañía naviera, la empresa fletadora y agentes de aduana.