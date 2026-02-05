Inauguran nueva base de ayuda humanitaria en Quibdó

Como respuesta al aumento de emergencias humanitarias en el departamento del Chocó, la organización humanitaria Acción Contra el Hambre anunció la apertura de una nueva base operativa en Quibdó, con el objetivo de fortalecer su presencia territorial, mejorar la capacidad de respuesta rápida y ampliar el acompañamiento a comunidades históricamnete afectadas por el conflicto armado los desastres naturales y el limitado acceso a los servicios básicos.

Desde 2023, la organización ha brindado atención humanitaria a cerca de 23.100 personas en el Chocó, principalmente comunidades indigenas y afrocolombianas impactadas por desplazamiento, confinamiento y emergencias de fenómenos naturales. Las intervenciones se han desarrollado en zonas de difícil acceso, de manera directa e indirecta a través de mecanismos de de respuesta como la asociación MIRE+, integrado por Acción Contra el Hambre, médicos del mundo y el Consejo Noruego para Refuegiados; uno de los más grandes de país en atención a emergencias.

Asimismo ha sido de las pocas organizaciones humanitarias con presencia de dos años en El Darién, donde brindo atencion directa e indirecta a los migrantes.

Entre las principales acciones desarrolladas en municipios como Bajo Baudó, Litoral de San Juan, Bojayá, Tadó, Juradó y El Darién se destacan intervenciones de seguridad alimentaria, agua, saneamiento, salud, nutrición y protección. Más de 7.000 personas han recibido paquetes alimentarios, transferencia de efectivo multipropósito y apoyo para la recuperación temprana, incluyendo formación en técnicas agroecológicas y el fortalecimiento de organizaciones comunitarias.

Las acciones han beneficiado a más de 11.500 personas, respecto a el saneamiento e higiene del agua, mediante la entrega de filtros de agua segura, kits de hiene y la rehabilitación de sistemas básicos de abastecimiento.

En salud y nutrición se han atendido a más de 4.500 personas entre ellas cerca de 2.100 niños y niñas menores de 5 años, priorizando la detección temprana de de desnutrición en zonas de difícil acceso, casi 1.400 personas han recibido atención en gestión de casos de protección e información en rutas de atención.