Tapón del Darién: más de 14.000 personas regresaron a Colombia

Migrantes llegan a un centro temporario en la selva del Darien. FOTO: MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images / MARTIN BERNETTI

Más de 14.000 personas han regresado al país pasando por el Tapón del Darién en lo que va de este año, lo que refleja aumento de la migración inversa, así lo reveló Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo en el marco del XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo en Riohacha.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Los actuales flujos migratorios irregulares, inversos, asociados al cambio climático y las deportaciones masivas, exigen acciones integrales y coordinadas entre los Estados para garantizar derechos humanos”, dijo durante el panel organizado por el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

Por otra parte, sostuvo que hasta en un 97% disminuyó el parto irregular de personas en el Tapón del Darién en hacia países del Norte.

Expulsados de Estados Unidos

Mientras tanto, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo que durante este año cerca de 4.000 colombianos y colombianas fueron deportados desde Estados Unidos.

Denunció que algunos de estos se dieron “sin debido proceso”.