Los acuerdos que permitieron levantar el bloqueo en la vía Panamericana del Cauca

Ya se recuperó la movilidad en la carretera internacional. Crédito: CRIC.

Caldono - Cauca

Los acuerdos en materia de educación propia entre las comunidades indígenas, el Gobierno nacional y departamental lograron superar más de 12 horas de bloqueos intermitentes en la vía Panamericana del Cauca que realizaba el CRIC.

Población ancestral que se había declarado en emergencia educativa en el marco de la Minga Social y Humanitaria desarrolló bloqueos en la carretera internacional en el sector de El Pital, jurisdicción del municipio de Caldono, entre Popayán y Cali, por incumplimiento en el nombramiento de más de 100 docentes.

Tras la problemática se estableció una mesa de concertación con los manifestantes, el ministerio público y de Educación para atender las exigencias.

De esta manera se definió, según la gobernación del Cauca, “un cronograma que contempla, a más tardar el 30 de abril, el nombramiento de 112 docentes dinamizadores y 2 directivos docentes, fortaleciendo la educación con enfoque territorial y diferencial en beneficio de las comunidades”.

Previamente y en articulación con el MinEducación se viabilizó el nombramiento en el marco del marco normativo vigente.

La secretaria de educación del Cauca, Inés Larrahondo explicó que, “se revisaron los aspectos técnicos asociados a la tasa docente y se realizó una evaluación objetiva de las necesidades reales de maestros en los territorios”.

La funcionaria resaltó que se hizo especial énfasis en el tema jurídico que no va a afectar a ninguna de las partes luego de la concertación.

El consejero Hernando Jiménez explicó que “adicionalmente y atendiendo la crisis educativa se ha considerado avanzar con todo el proceso de contratación necesario hasta que la planta se nombrada”.

Durante los diálogos también se abordaron temas relacionados con la educación de adultos.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán aseveró que el cumplimiento de los compromisos no es un gesto de voluntad, sino una obligación de las entidades territoriales con las comunidades indígenas y caucanas.

“Viene la expedición de actos administrativos para el nombramiento de la planta docente en territorios ancestrales y desde ahí tener una cobertura total en la prestación del servicio educativo en cada una de las comunidades indígenas”, puntualizó.

Tras las concertaciones, se normalizó el tránsito y la movilidad en la vía Panamericana.

Los gremios denunciaron pérdidas significativas como consecuencia de las horas de bloqueo.