Disturbios en la celebración de los 85 años de Santa Fe a las afueras de El Campín

Bogotá D.C

En la noche de este sábado 28 de febrero, los hinchas de Independiente Santa Fe celebraron el cumpleaños número 85 con una caravana convocada por las barras del equipo.

El recorrido de los hinchas que iban con objetos y colores distintivos del equipo comenzó en el sector de Banderas, en el suroccidente de Bogotá, y terminó en el estadio El Campín.

Con arengas los hinchas se desplazaban por la ciudad y provocaron bloqueos viales y afectaciones en el transporte público; al menos 58 mil usuarios de Transmilenio se vieron perjudicados por estos desvíos.

Hacía las 8:30 de la noche comenzó la celebración dentro del estadio con shows pirotécnicos y la hinchada se metió a la cancha.

Desmanes

Sin embargo, esta jornada se vio empañada por enfrentamientos que se presentaron a las afueras del estadio, al parecer entre los mismos hinchas y con armas cortopunzantes.

Los mismos vecinos y habitantes de Teusaquillo grabaron los momentos en los que hinchas atacan a otros con cuchillos.

Esta situación alteró el orden público, pero hasta el momento el Distrito no ha entrego un reporte oficial sobre las posibles afectaciones que se presentaron en cuanto a personas heridas o capturadas.