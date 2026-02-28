EEUU aconseja “extremar precauciones” a sus ciudadanos en todo el mundo por ataque a Irán

Banderas de Estados Unidos e Irán imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Manuel Augusto Moreno

El Departamento de Estado emitió este sábado una alerta para que los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo “extremen precauciones” debido al ataque lanzado contra Irán de manera conjunta entre Estados Unidos e Israel.

“Tras el inicio de las operaciones de combate de Estados Unidos en Irán, los estadounidenses de todo el mundo, y especialmente de Oriente Medio, deben seguir las directrices de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado estadounidense más cercano”, detalla la alerta.

El documento advierte que los estadounidenses podrían “experimentar interrupciones en sus viajes debido a cierres del espacio aéreo” y les recomienda que “extremen las precauciones”.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque y el Gobierno anunció un grupo de trabajo para asistir a los ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio que deseen evacuar la región.