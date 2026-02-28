¿Cuáles son los objetivos de Israel tras el ataque en Irán en conjunto con Estados Unidos?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son los objetivos de Israel tras el ataque a Irán?

En comunicación con Caracol Radio, Edy Junovich, corresponsal en Israel, se refirió al ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de Teherán con bombardeos en varias ciudades israelíes y otros países del Oriente Medio.

“Desde las 8:00 a.m.” las autoridades de Israel “avisaron a toda su población del ataque simultáneo y de manera conjunta entre Israel y los Estados Unidos en territorio iraní”, contó Junovich.

Desde ese momento, “toda la gente empezó a movilizarse para encontrar refugios y estar cerca de lugares seguros” en las diferentes ciudades israelíes, relató el periodista.

Después del ataque coordinado entre Washington y Tel Aviv, “vino la respuesta por parte de Irán, lanzando misiles y también drones alrededor de todo Israel”, impactando en diferentes ciudades del centro del país, según el corresponsal.

Los objetivos de Israel

Según Junovich, Israel “tiene tres objetivos muy claros” con respecto a Irán: acabar con el programa de armamento nuclear iraní, eliminar el programa de misiles balísticos y ultimar la conexión entre Irán y los proxis; es decir, los grupos armados no estatales aliados de Teherán que operan en otros países, como los Hutíes en Yemen, Hamás en Gaza y Hezbolá en el Líbano.

“Lograr eso es muy es muy complicado, lo más fácil es atacar al régimen de los ayatolás, eso es lo que está haciendo Israel en estos momentos, atacar a los funcionarios mientras Estados Unidos ataca las bases aéreas y obviamente al programa nuclear iraní”, explicó el corresponsal.

