Boyacá brilló en ANATO y será sede del Encuentro Nacional de Turismo Receptivo 2026

Boyacá cerró con balance positivo su participación en la ANATO 2026, consolidándose como uno de los stands protagonistas de la feria turística más importante del país, realizada en Bogotá. Durante tres días, 50 empresarios del departamento promovieron su oferta de naturaleza, cultura, historia, bienestar y gastronomía, fortaleciendo alianzas comerciales y oportunidades de negocio.

El stand integró muestras gastronómicas, artesanales e institucionales, en un trabajo articulado entre la Secretaría de Turismo, Artesanías de Boyacá y la Secretaría de Desarrollo Empresarial. Además, la tejeduría boyacense fue exaltada con un desfile que resaltó el patrimonio cultural y material del departamento como eje del turismo y la economía local.

Uno de los principales logros fue la designación de Boyacá como sede del Encuentro Nacional de Turismo Receptivo 2026, evento que reunirá a cerca de 350 agencias de viajes del país. La elección representa una vitrina estratégica para posicionar al departamento como destino competitivo y dinamizar su economía regional.