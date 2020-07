En Salento, avistaron monos nocturnos, especie en vía de extinción

En Salento, avistaron una familia de monos nocturnos, especie en vía de extinción.

En época de pandemia se avistan especies en diferentes zonas del país y es Salento en esta oportunidad donde la comunidad dio a conocer la presencia de los monos nocturnos en las áreas arboladas del área urbana del municipio.

De acuerdo con Johan Carvajal profesional ambiental de la alcaldía de la localidad, se ha establecido que son 3 familias de estas especies de la familia de primates conocida como “mico marteja” o “monos nocturnos” (Aotus lemurinus).

Por eso realizó un llamado a la ciudadanía a proteger estos inofensivos animales que tienen un rol muy importante en el ecosistema.

El profesional agregó que se han avistado otros animales como es el mono aullador en las carreteras de la localidad. Resaltó que dentro de las medidas de conservación está el no talar árboles, sembrar más árboles frutales nativos en las quebradas, no dejarles alimentos de sal en estas zonas y no tratar de cogerlos para domesticarlos.