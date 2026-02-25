Ojo con lo que publica en redes: Sec. de Seguridad de Bogotá alerta sobre sobreexposición digital

Desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá, liderada por César Restrepo lanzaron una alerta por la sobreexposición digital, que muchas veces permite que los delincuentes tengan información privada sobre el diario vivir de las personas.

Puede leer:Los riesgos de publicar fotos de sus hijos en redes sociales

Lo que aparentemente pueden ser publicaciones inofensivas, como fotografías de los hijos, detalles de su rutina diaria, gustos, estado de salud o actividades deportivas; puede ser utilizada por terceros para generar confianza, acercarse a menores de edad o incluso facilitar conductas delictivas.

Lo que se publica puede ofrecer datos suficientes para que desconocidos reconstruyan aspectos de su vida. Esto no solo vulnera su privacidad, sino que también los expone a riesgos innecesarios.

Ante este panorama, desde la entidad hicieron un llamado los padres de familia y cuidadores a no vivir en modo público y revisar cuidadosamente el contenido que publican y fortalecer la configuración de privacidad en sus perfiles digitales.

“El primer filtro de seguridad de nuestros niños está en casa y hoy también está en el entorno digital. Lo que publicamos puede ser utilizado por delincuentes para acercarse, generar confianza o planear un delito. Pensar antes de compartir y proteger la información personal de los menores, es el primer paso para garantizar su seguridad”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Le puede interesar:Ciberataques en Colombia: ataques más sofisticados anticipan un año de alto riesgo digital

Finalmente, se insistió en que hay que evitar compartir información sensible como nombres completos, ubicaciones frecuentes, nombre del colegio o situaciones personales es una medida clave de prevención.