Hombre en el centro de Bogotá se habría tragado una joya para robarla: qué dicen las autoridades

A través de las redes sociales circula un video en donde se asegura que un hombre se habría tragado una joya para poder robarla en pleno centro de Bogotá, justo en el sector de La Candelaria donde hay varias joyerías exclusivas.

Sumado a esto, en la grabación se asegura que el hombre se habría robado una esmeralda avaluada en 45 millones de pesos. Por eso, la mujer que lo señala de haber cometido el hurto llama inmediatamente a uniformados de la Policía para que atiendan la situación.

¿Qué dicen las autoridades?

Caracol Radio consultó a la Policía Metropolitana sobre esta situación, asegurando que tienen reporte de un hecho similar que se registró el pasado 17 de febrero del en la localidad de Candelaria.

De acuerdo con la información, la Policía del CAI Rosario, atendió un requerimiento ciudadano donde al parecer una persona, habría ingresado a un establecimiento comercial y hurtado una joya avaluada en aproximadamente $1.000.000.

Así mismo aclaran que, no hubo una denuncia formal y la persona involucrada en este hecho fue conducida al Centro de Traslado por Protección. Además, en el momento del registro no se le halló ningún elemento.