Registraduría le responde a Benedetti ante dudas electorales: esto fue lo que dijo

Este sábado, se conoció un comunicado de la Registraduría en el que, pregunta a pregunta, le responde al ministro de Interior, Armando Benedetti, todas las dudas que tiene sobre el manejo de las próximas elecciones.

Ayer, tras una reunión en Santa Marta entre los actores que integran la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el ministro Benedetti le entregó al registrador nacional, Hernán Penagos, una lista de preguntas que tendría el presidente Gustavo Petro y el Gobierno sobre las garantías del proceso electoral.

¿Qué le respondió la Registraduría al Gobierno nacional?

La Registraduría se tomó el tiempo de responder cada una de las preguntas que hizo el ministro de Interior, Benedetti, sobre el proceso electoral. Estas fueron las respuestas:

¿En las pruebas del sistema los auditores de los partidos pueden usar datos propios o generados por ellos mismos?

La Registraduría señaló que el código fuente de los sistemas de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados de votación, consolidación y divulgación está disponible para una revisión independiente de los auditores de partidos políticos. Esta revisión se puede realizar en las salas de auditoría preparadas para ese fin en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En esta actividad se tiene previsto un espacio para que los auditores puedan realizar una revisión detallada del código fuente de los sistemas.

Además, se indica que “las pruebas a los sistemas se realizaron para preconteo el 7 y 21 de febrero, para escrutinio 23 y 24 de febrero y digitalización de E14 26 y 28 febrero de acuerdo a los cronogramas y lineamientos establecidos para cada caso, los auditores de partidos fueron invitados participar también de los procesos de prueba”.

¿Cómo se garantiza que la versión del software de escrutinios, que es auditado antes de las elecciones, sea exactamente la misma que se utiliza el día electoral?

La Registraduría indicó que “la Entidad posterior a la exposición y disposición del código fuente, realiza una diligencia de congelamiento de código fuente y de Registro y Custodia de cada uno de los ejecutables y código fuente del software, en esta diligencia están invitados los diferentes auditores de partido, entes de control y misiones de observación electoral, en este proceso se genera el hash el cual el día de la elección vuelve y se genera nuevamente y el mismo coincide con el generado el día del congelamiento”.

¿Los auditores del software suscriben contratos o acuerdos de confidencialidad? En caso afirmativo, ¿dichos acuerdos limitan la posibilidad de hacer públicos hallazgos técnicos o advertencias sobre el sistema?

Respondió que “la diligencia de disposición del código fuente enfocada a los auditores, no requiere la firma de algún compromiso de confidencialidad, sin embargo, será restringido el uso de dispositivos celulares, videograbación, entre otros. Por otro lado, en caso de evidenciar algún hallazgo, la auditoría deberá documentarlo a través del formato de registro de observaciones dispuesto para la diligencia”.

En caso de que una auditoría técnica evidencie fallas en el algoritmo de conteo de votos, ¿cuál es el protocolo previsto por la Registraduría? ¿Se suspende el uso del software hasta su corrección y nueva certificación?

Al respecto, la Registraduría respondió que, en caso de evidenciar algún hallazgo y este sea reportado en el formato dispuesto, la entidad evaluará y analizará la novedad presentada y así mismo se informarán las medidas a tomar para abordar dicho hallazgo.

¿Qué mecanismos técnicos y de control existen para garantizar que los datos transmitidos telefónicamente desde cada mesa coincidan exactamente con el contenido del E-14 físico y que cualquier error de transmisión sea detectado y corregido oportunamente?

La Registraduría informó que “para la transmisión telefónica de resultados de los E-14 hacia el proceso de preconteo, está determinada bajo el protocolo de transmisión y recepción, el cual busca minimizar el riesgo de equivocación de transmisión de datos combinando controles humanos y del sistema, tales como, aplicar la repetición y confirmación de cada dato transmitido, así también las validaciones propias del sistema tales como confirmación de DIVIPOLE, código de transmisión, corporación, código de partido y código de candidato, así como también las validaciones de potencial de mesa (mesas excedidas) y mesas en cero”.

Desde el punto de vista técnico, ¿el sistema aplica también una validación automática cuando la sumatoria queda por debajo del total de votos registrados? En caso negativo, ¿cuál es la razón técnica para que ese control opere en un sentido y no en el otro, tanto en el preconteo como en el escrutinio?

La Registraduría le manifiesta a Benedetti que “el número total de sufragantes registrados en el E-11 no puede ser superior al número de votos en la urna. En la mesa los jurados hacen lo q se denomina el balanceo de mesa, y en comisiones escrutadoras el sistema genera una alerta a los jueces para que de ser así revisen en primer lugar lo leído y digitado, y si procede realicen un recuento de votos Adicionalmente, hoy existe una doble digitación en el escrutinio para darle mayores controles y garantías al proceso. El número de votantes puede ser superior a los votos en la urna porque en Colombia no existe una sola tarjeta electoral, y hay libertad en el votante, de tal suerte que un ciudadano puede votar por cámara y no por senado”.

¿La Registraduría tiene previsto publicar los datos completos del preconteo, boletín por boletín, indicando qué mesas entraron en cada corte, de manera que se pueda entender y verificar cómo evolucionaron los resultados?

La respuesta es que “después de la generación de cada boletín, los auditores de sistemas de las organizaciones políticas reciben un archivo plano mesa a mesa con la votación, de la información transmitida para ese boletín”.