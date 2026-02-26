Registrador entregará en custodia a la Procuraduría el código fuente del escrutinio electoral

El registrador nacional Hernán Penagos, entregará en custodia al procurador Gregorio Eljach el código fuente del software de preconteo y escrutinio que se utilizarán en las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.

La decisión tiene como fin garantizar la transparencia y el control de la información que se va a transmitir el día de las elecciones.

El anuncio se hizo en un encuentro entre el registrador y el procurador sobre el funcionamiento del software, así como las medidas de seguridad para blindar el proceso.

Penagos anunció además que, a partir de la próxima semana y en presencia de las organizaciones políticas, los auditores, los órganos de control y los observadores internacionales, se va a “congelar” el código fuente.

Todo esto para que queden sellados técnicamente antes de la jornada electoral: “En presencia de todos se va a expedir un código hash que se entregará a todas las organizaciones políticas y observadores para que el 8 de marzo, una vez inicie el preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados, se inicien nuevamente esos softwares con los códigos fuente que no pueden haber sido vulnerados”, dijo.