¿Qué dicen las autoridades por hurto a sede política en Armenia?

Armenia

Y es que se registró el segundo caso de hurto a sede política en Armenia, el primero fue al de la candidata a la cámara de representantes Luisa León donde tras la intervención de las autoridades lograron recuperar los elementos hurtados y ahora el hecho involucra a la sede de campaña de Juan Baena, candidato al Senado, ubicada sobre la Avenida Bolívar, en el norte de la ciudad de Armenia.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la policía del departamento fue claro en que el factor de oportunidad es el que está generando este tipo de situaciones puesto que no se toman las medidas preventivas correspondientes.

Enfatizó que no tiene que ser sede política para ser epicentro de un hecho delictivo, sino que es clave ser precavidos para evitar el accionar delictivo.

“Sí, efectivamente y desafortunadamente seguimos cayendo en que no porque sea sede política y si quieren esto generar una claridad. Puede ser sede política, puede ser una casa, nosotros como que muy confiados. No generamos esas medidas básicas de protección, de cuidado, de cerrar bien y de tener una comunicación con nuestros vecinos para que este tipo de situaciones no se presenten", manifestó.

Afirmó que avanzan en las investigaciones para dar con los responsables ya que cuentan con las cámaras de seguridad.

Envío un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente los hechos y tomar las medidas preventivas.