Douglas Silva vs. Javier ‘Blair’ Reyes: a qué hora y cómo ver EN VIVO el debut del colombiano en UFC

Javier Reyes en su cara a cara con Douglas Silva (derecha). Javier Reyes en las fotos previas a su debut en UFC (centro). Javier Reyes tras ganar su combate en la Dana White Contender Series (izquierda). Fotos: Getty Images.

Se acabó la espera y Colombia volverá a tener un representante nacional en la UFC (Ultimate Fighting Championship), la compañía de artes marciales mixtas más conocida en el mundo, cuando este sábado, 28 de febrero, el bogotano Javier ‘Blair’ Reyes se suba al octágono para luchar, a tres rounds de 5 minutos, con el brasileño Douglas Silva.

Cabe recordar que Reyes se ganó un contrato en la UFC tras vencer al estadounidense Justice Torres por KO técnico en su combate de la Dana White Contender Series, competencia en donde la cabeza de la UFC (el mismo Dana White) analiza prospectos que pueden llegar a la empresa.

En ese momento, al bogotano le bastó solo 1 minuto y 32 segundos para conectar rodillazos en clinch y volados, y en un ground and pawn liquidar a Torres.

Javier Reyes vs. Douglas Silva

La pelea de Reyes este sábado será un hito: será la primera del bogotano en la UFC y, además, hace poco más de 3 años un nacido en Colombia no pelea en la máxima compañía de artes marciales mixtas.

‘Blair’, como se le conoce, luchará contra el brasileño Douglas Silva de Andrade en la arena Ciudad de México.

Silva cuenta con un récord profesional de 29 victorias y 6 derrotas.

¿A qué hora es la pelea de Javier Reyes en el UFC México Fight Night?

La pelea de Javier Reyes contra el brasileño Douglas Silva hace parte de la cartelera de combates preliminares del UFC México Fight Night.

Dicho esto, este grupo de peleas iniciarán a las 5:00 de la tarde, por lo que después de esa hora se podrá ver la batalla del bogotano.

Cabe resaltar que el combate no será a las 5:00 de la tarde, sino después, y puede tardar más o menos dependiendo de cuánto duren las peleas anteriores a las de Javier, que son 3

¿Cómo ver la pelea de Javier Reyes en UFC EN VIVO?

La pelea del bogotano Javier Reyes se podrá ver únicamente por la plataforma Paramount +, pues esta aplicación de streaming es la única que cuenta con los derechos para transmitir la UFC luego de que la compañía de MMA terminara una considerable trayectoria con ESPN.

Este es el récord de MMA con el que Javier Reyes llega a la UFC para enfrentar a Silva

‘Blair’ Reyes llega a la UFC con una marca de 22 victorias (contando la de Torres en el Dana White Contender Series) y solo cinco derrotas.

Así mismo, el bogotano ha ganado cinturones en promotoras como Latin Fighter Championships, Combate Global y FFC.

En la promotora LFA perdió una pelea de campeonato contra el brasileño Lerryan Douglas.

Cabe resaltar que Reyes está dentro de la categoría Peso Pluma, en donde el actual campeón de la división es Alexander Volkanovski. Además, hay contendientes destacados como Diego Lopes y Lerone Murphy. Deberá ganar combates para ascender en el ranking y buscar su cinturón.

Javier Reyes. Foto: Getty Images. / Jeff Bottari

