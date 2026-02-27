Así fueron reubicados los puestos de votación por inundaciones en cinco municipios de Córdoba

Kits electorales de la Registraduría Nacional y puestos de votación en Colombia (Foto: vía Colprensa) / Juan Páez

Montería

En el marco de las mesas de seguimiento técnico que se adelantan en el departamento de cara a las elecciones legislativas, la Gobernación de Córdoba insistió en que “la jornada electoral se llevará a cabo con todas las garantías a pesar de los desafíos climáticos”.

El secretario de Interior y Participación Ciudadana departamental, Gerardo Rodríguez Llorente, dijo que “estas jornadas de evaluación continuarán para asegurar el desarrollo de las elecciones del Congreso de la República que son el próximo 8 de marzo”.

“Debido a las afectaciones ocasionadas por el frente frío y otros fenómenos climáticos atípicos que han impactado al departamento de Córdoba, se ha tomado la decisión en el Comité de Seguimiento Electoral de hacer reubicaciones de puntos de votación para asegurar la integridad de los sufragantes.”, agregó la administración departamental.

Traslados en el municipio de Montería:

Los puestos de Caño Viejo Palotal, I.E. Juan XXIII (Sede El Vidrial) e I.E. Guateque (sede Nueva Medellín) funcionarán en el Centro Cultural Guillermo Valencia Salgado en la zona urbana.

Los votantes de la I.E. Los Colores y la I.E. San Francisco de Asís deberán dirigirse a la I.E. Escuela Normal Superior Juan XXIII. Los puestos de la I.E. San José - La Floresta y la I.E. José María Córdoba se trasladan al colegio Liceo Montería.

La I.E. Mogambo y la sede principal de la I.E. Santa Rosa de Lima se ubicarán en la I.E. Santa Rosa de Lima (Sede Escuela Mixta Seis de Marzo). La I.E. La Ribera pasa a la Universidad Santo Tomás y la I.E. El Dorado (sede Principal) a la Universidad Católica Luis Amigó.

La I.E. Rancho Grande se traslada al Centro Integrado de Servicios (CIS), mientras que la I.E. Cecilia Lleras se mueve a la I.E. Antonia Santos.

La I.E. General Santander funcionará en la I.E. Cecilia Lleras (sede Santa Teresita) y la I.E. El Dorado (sede Vallejo) en la I.E. Juan XXIII.

Los puestos de Martinica, I.E. Santa María (Santafé) e I.E. INEM Lorenzo María Lleras se trasladan a la I.E. Leticia, al Liceo Guillermo Valencia y a la sede M. Libardo del Camilo Torres, respectivamente.

La I.E. Guasimal (Sede Nueva Esperanza El Carmen) se traslada a la sede principal del Liceo Miguel Antonio Caro.

Reubicaciones en otros municipios del departamento:

En Lorica, el puesto de Cotocá Arriba se traslada a la sede Isla de Sabi.

En Chinú, el sector de Las Lomas funcionará en el Lugar de Reuniones de la JAC local.

En San Antero, la I.E. Manuel Antonio Cano se traslada al barrio Los Placeres (Carrera 14D No. 47-12). En Tierralta, el puesto de Los Pollos se traslada a la I.E. San Clemente.

“Para evitar contratiempos, se invita a la ciudadanía a verificar de manera periódica su lugar de votación a través de la página web oficial de la Registraduría Nacional, la cual reflejará cualquier cambio derivado de estas mesas de seguimiento”, concluyó la administración departamental.