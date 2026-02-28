Cúcuta ocupa el cuarto puesto de desempleo. / Foto: Archivo. ( Foto Caracol Radio Cúcuta )

Cúcuta

El DANE dio a conocer el ranking de ciudades según la tasa de desocupación para el trimestre móvil de noviembre 2025 a enero del 2026. En esta oportunidad, la ciudad de Cúcuta ocupó el cuarto puesto, con 12.6%.

“Ese cuarto lugar es de análisis porque hay que mirar que es el cierre del 2025, incluida una época como la navidad, que el rebusque es una opción para los cucuteños y nortesantandereanos” dijo Martín Cruz, presidente de la CUT en Norte de Santander.

Más información Hallan 44 cilindros modificados y más de 70 artefactos explosivos en Tibú

Añadió que tener dos dígitos en la tasa de desempleo es preocupante para una ciudad tan golpeada por múltiples factores.

“Nosotros hoy desde la Central Unitaria de Trabajadores vemos con buenos ojos los pronunciamientos que se hacen en algunas administraciones en colocarle la mirada a lo que hemos venido manifestando: la empresa y la industria en Cúcuta necesita la mano amiga del gobierno local, regional y nacional. Necesitamos políticas aplicables para abrir la oferta de empleo, de industria y de empresa”.

Resaltó que esa es la fórmula para lograr bajar a un dígito. “De otra manera nosotros no vamos a bajar esos dos dígitos que nos vienen representando siempre en estas mediciones”.

Indicó que Cúcuta tiene una proyección amplia para lograr bajar esta medición, con la reactivación económica que pueda tener Venezuela.