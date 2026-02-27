Hallan 44 cilindros modificados y más de 70 artefactos explosivos en Tibú. / Foto: Ejército Nacional.

Catatumbo

En desarrollo de operaciones militares ofensivas, tropas de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional lograron la ubicación y destrucción controlada de un taller perteneciente al ELN, en zona rural del municipio de Tibú.

Según el reporte de las autoridades, este material era almacenado en la vereda Área Libre. Durante la operación fue hallado un centro ilegal destinado al almacenamiento de material explosivo y a la adecuación de volquetas con plataformas de lanzamiento, las cuales serían empleadas para ejecutar acciones terroristas contra la población civil, la Fuerza Pública y activos estratégicos del Estado.

Según el trabajo adelantado por inteligencia militar, este material también sería utilizado para atentar contra la fuerza pública en la región del Catatumbo y el sur del Cesar.

El reporte entregado por las autoridades da cuenta que “en el lugar fueron destruidos de manera controlada 22 cilindros de 100 libras modificados, 22 cilindros de 20 libras modificados, 55 artefactos explosivos improvisados con posible carga de pólvora negra como elemento propulsor, 20 artefactos explosivos improvisados adicionales y 1200 metros de cable dúplex”.

Además, se pudo conocer que “estos dispositivos se encontraban ubicados cerca de una vía principal y serían empleados como medios de lanzamiento y como minas antipersonal, activadas al paso de los habitantes del sector, poniendo en grave riesgo a la población civil”.

Equipos especializados en Explosivos y Demoliciones realizaron la destrucción controlada del material.