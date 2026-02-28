Consejo Intergremial de Boyacá eligió nueva mesa directiva para el periodo 2026-2027

Durante la Primera Asamblea de Asociados del Consejo Intergremial del Sector Productivo del Departamento de Boyacá (Cispboy) fue elegida la nueva mesa directiva para el periodo 2026-2027.

La presidencia será ejercida por Fedecarboy, en cabeza del ingeniero Fredy Wilman Rojas Cruz; la vicepresidencia estará a cargo de Acopi, representada por Rosalba Alba Ramírez Medina; y la Secretaría Técnica será asumida por la Cámara de Comercio de Sogamoso. La nueva mesa asume el liderazgo en un año estratégico para el desarrollo empresarial del departamento, con el propósito de impulsar una agenda gremial articulada y fortalecer la competitividad regional.

Desde Cispboy destacaron que, como organización formalmente constituida, el Consejo reafirma su papel como instancia de representación unificada del sector empresarial en escenarios de decisión pública y privada. La asamblea también expresó su reconocimiento a la mesa directiva saliente, integrada por Camacol Boyacá y Casanare y la Cámara de Comercio de Tunja, resaltando su liderazgo en la etapa de estructuración y consolidación institucional del Consejo.