Clínica de los Andes cierra urgencias desde este 1 de marzo

La Clínica Los Andes cierra los servicios de obstetricia y cuidado neonatal debido a una deuda de más de 15.000 millones de pesos

A partir de las 12:00 de la noche de este 28 de febrero, la Clínica de los Andes dejará de prestar el servicio de urgencias en Tunja. Así lo confirmó su gerente, el doctor Edgar Ortiz, quien atribuyó la decisión a la grave crisis financiera provocada por el no pago de millonarias deudas por parte de varias EPS, entre ellas Sanitas EPS.

Según explicó el directivo, la institución enfrenta una cartera cercana a los 16.000 millones de pesos, de los cuales más de 4.000 millones corresponden a deudas que hoy afectan directamente la operación del servicio de urgencias. «...Ya no podemos continuar con la puerta abierta del servicio de urgencias...», afirmó Ortiz, señalando que la decisión fue adoptada por la junta directiva ante la imposibilidad de sostener financieramente el área.

Aunque la clínica continuará funcionando con hospitalización, consulta externa, procedimientos ambulatorios, cirugías programadas y unidad de cuidados intensivos, el cierre de urgencias tendrá un fuerte impacto en la ciudad y el departamento. Además, la crisis obligará a una reducción significativa de personal: de 380 trabajadores, la planta podría disminuir a cerca de 140 empleados en los próximos meses.

El gerente indicó que la medida será inicialmente temporal por tres meses, pero advirtió que la reapertura dependerá de que se logren acuerdos de pago reales con las EPS. «...Sería un milagro que la situación cambie de inmediato...», expresó. Mientras tanto, Tunja pierde uno de sus principales servicios de atención inmediata, en medio de una crisis que vuelve a poner en evidencia las dificultades financieras del sistema de salud en el país.