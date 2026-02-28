Barrios de Bogotá, Funza y Soacha tendrán cortes de luz este sábado 28 de febrero: Durarán +8 horas

En portada: Adulto mayor revisando los fusibles de su hogar mientras sostiene una vela, ya que la atmosfera está oscura debido a un corte de luz (Cortesía: Getty Images)

La Alcaldía de Bogotá ha anunciado que la empresa de energía Enel Colombia estará haciendo trabajos de mantenimiento y suspensiones en las redes eléctricas de la ciudad y regiones aledañas.

Debido a esto, habrá cortes de luz en diferentes barrios de la capital y en los municipios de Funza y Soacha, en Cundinamarca.

La fecha estipulada es el sábado 28 de febrero de 2026. Aquí, en Caracol Radio, puede consultar los barrios en donde habrá cortes de luz.

Estos son los Barrios de Bogotá donde habrá cortes de luz el 28 de febrero de 2026

Engativá: De la calle 70 a calle 72 entre carrera 71 a carrera 73 – Barrio Boyacá.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Teusaquillo: De la calle 55 a calle 57 entre carrera 45 a carrera 47 – Barrio Nicolás de Federmán.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 28 de febrero de 2026

Funza, Cundinamarca: Vereda Florida – Municipio de Funza.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Soacha, Cundinamarca (Comuna 6): De la calle 2 a calle 4 entre carrera 0 Este a carrera 4 Este – Barrio Las Villas.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:30 p. m.

¿Qué hacer en caso de un corte de luz?

La compañía de electricidad Enel Colombia ha compartido múltiples recomendaciones para mantener los aparatos y sistema eléctrico de su hogar a salvo durante este proceso de mantenimiento.

Desconecte todos sus electrodomésticos durante la intervención, ya que en caso de intermitencias, pueden averiarse sus aparatos.

En caso de trabajar o hacer alguna actividad durante el día, revise los horarios y lugares donde se harán los cortes para avisar con tiempo o estar preparado en caso de necesitar alternativas para operar aparatos electrónicos.

Evite abrir la nevera: durante el corte de energía, su refrigerador dejará de estar conservando la temperatura para la manutención de sus alimentos. No obstante, puede aplazar la pérdida de frío manteniendo este aparato cerrado.

Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de Enel o la alcaldía de la ciudad/municipio debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas. Esto les permitirá operar con mayor eficiencia para reanudar la operación de luz más rápido.

S le preocupa la seguridad de su hogar durante esta intervención, Enel Colombia ofrece canales de comunicación para confirmar la autenticidad de sus operadores marcando al número 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

