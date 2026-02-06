Hay que repensar pretender ahogar el crecimiento de economía vía tasa de interés: codirector Giraldo

El Banco de la República podría seguir subiendo las tasas de interés. Así coinciden la mayoría de los codirectores del Banco de la República e incluso el mismo gerente del Emisor, Leonardo Villar, lo dijo públicamente.

Ante ello, Caracol Radio habló en exclusiva con el codirector del Banco de la República, César Giraldo, quien fue nombrado en la junta por el presidente Gustavo Petro, y no coincide plenamente con esa postura, afirmó que no hay una relación directa entre el salario mínimo y la inflación.

“La inflación depende de muchos fenómenos y no solamente del salario mínimo, por lo cual uno no puede hacer una relación mecánica entre el salario mínimo y la inflación”, afirmó.

De hecho, agregó que faltan muchas variables para poder explicar este fenómeno, como la tasa de cambio, la inflación pasada, entre otros factores.

Por tanto, enfatizó que “no se puede decir que el salario mínimo tiene efecto directo en inflación”.

El codirector agregó que “pretender ahogar el crecimiento hay que repensarlo a través de bajar el consumo y bajar la demanda y la inversión vía tasas de interés”.

Su argumento es que “la demanda está creciendo porque el ingreso de los hogares está aumentando y no porque los hogares se están endeudando”.

Eso sí, reconoció en que hay un problema fiscal en el país.

¿Subirán más las tasas de interés?

Y es que según el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, se podrían venir alzas adicionales en las tasas porque han aumentado las expectativas de inflación.

Al respecto, Giraldo señaló que “las expectativas de inflación han aumentado, pues es lo que se espera del rendimiento futuro de los TES, del mercado de deuda pública (…) y ese es uno de los elementos que se tienen en cuenta en torno al tema de inflación (…)”, afirmó.

A ello agregó que “las decisiones se irán dando en las próximas reuniones en marzo con la información que va a surgiendo con la inflación de enero y febrero que estará disponible para tomar la decisión”.

Por tanto, remató diciendo que “Colombia en este momento con el aumento del salario mínimo, y con las mejoras laborales, tiene la tasa de desempleo más baja del siglo. Sube el salario mínimo y la inflación baja, y con la regulación laboral, el desempleo disminuye, entonces eso quiere decir que el análisis no es tan sencillo”.

¿Otras medidas del Banrep para contener la inflación?

El codirector señaló en la entrevista que el Banco de la República tiene otros instrumentos de política monetaria, como la compra y venta de divisas, manejo de la oferta monetaria, la regulación y el encaje.

¿Era necesaria una emergencia económica?

Al respecto, Giraldo señaló que no puede mencionar si es sobreviviente o no, pero que el presupuesto de la Nación se aprobó en el Congreso y señaló que hacía falta una ley de financiamiento para completar los ingresos.

Según dijo, al presentar la ley de financiamiento del Congreso y no ser aprobada, el presupuesto queda desfinanciado. “Ahí hay una contradicción”, señaló.

“Los recursos se necesitan desde el punto de vista económico. Hay que equilibrar las finanzas del Gobierno”, explicó el codirector.