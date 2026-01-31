Tasa de interés 2026: Estas son las fechas en las que el Banco República tomará decisiones clave. Getty Images

La junta directiva del Banco de la República tomó la decisión este viernes 30 de enero de 2026, por mayoría, de incrementar la tasa de interés de intervención a 10,25 %, sumando 100 puntos básicos.

La determinación de la entidad está amparada en la cifra de inflación total de 5,1 % presentada por el Dane en diciembre y el repunte que tuvieron las expectativas en enero de 2026, las cuales se ubicaron en el 6 % para una proyección de dos años.

Con la presentación del calendario de reuniones de la entidad para 2026, el análisis del futuro de la economía en Colombia se centra en el contrapunto gestado entre el Gobierno y el banco, de cara también a un eventual cambio de rumbo ideológico y a factores externos como los conflictos geopolíticos internacionales y la percepción de riesgo para los inversores en Colombia.

¿En qué fechas se reunirá el Banrep para modificar la tasa de interés?

Como es habitual, el Banco de la República tendrá un calendario de reuniones que se extiende a lo largo del año, en 12 fechas estipuladas. De estas, en 8 se tomarán decisiones sobre la tasa de interés de intervención.

Las reuniones ordinarias se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

27 de febrero

29 de mayo

31 de agosto

30 de noviembre

De la misma manera, las reuniones en las que se discutirá y definirá la tasa de interés se realizarán estos días:

30 de enero: Definida tasa de 10,25 %

Definida tasa de 10,25 % 31 de marzo

30 de abril

30 de junio

31 de juio

30 de septiembre

30 de octubre

18 de diciembre

Asimismo, las minutas de la Junta Directiva del Banco de la República donde se explica el sustento de las discusiones llevadas a cabo serán publicadas el 4 de febrero, 7 de abril, 6 de mayo, 3 de julio, 5 de agosto, 5 de octubre, 5 de noviembre y 23 de diciembre.

¿Qué es la tasa de interés de política monetaria?

La tasa de interés de intervención, también conocida como tasa de política monetaria, es la principal herramienta que tiene la Junta Directiva del Banco de la República para gestionar el mercado monetario del país.

Esta cifra le permite al banco central definir la postura política con la que busca mantener la inflación guiada hacia la meta del 3 % anual. Este objetivo permitiría, en el análisis de la entidad, preservar el poder adquisitivo de los colombianos con una inflación estable y alineada a las expectativas de los otros actores (empresas, trabajadores, analistas).

En términos simples, la tasa de intervención representa lo mínimo que le cobra el Banco de la República a las entidades financieras por prestarles dinero en un día. A su vez, actúa como la tasa máxima que paga a las entidades por recibir el excedente que les haya quedado de dinero.