Willie Colón será velado el próximo 7 y 8 de marzo y tendrá una misa el 9 en la ciudad de Nueva York

SAN JUAN, PUERTO RICO - AUGUST 09: Willie Colón performs live during his Idilio Sinfónico concert with Orquesta Filarmonica de Puerto Rico at Coca-Cola Music Hall on August 9, 2025 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Gladys Vega/Getty Images) / Gladys Vega

A través de una publicación en las redes sociales del salsero Willie Colón, se conoció que será velado el 7 y 8 de marzo y el 9 tendrá una misa funeral pública en la ciudad de Nueva York.

Primero, “se realizará un velatorio para familiares y amigos el sábado 7 de marzo, de 3:00 a 8:00 p.m.”.

“Para el público en general, el velatorio será el domingo 8 de marzo, de 3:00 a 8:00 p.m.”.

Ambos en la “Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett, 491 Mamaroneck Avenue, White Plains, Nueva York, 10605″.

Además, “se celebrará una misa funeral pública en la Catedral de San Patricio el lunes 9 de marzo a las 9:00 a.m., 631 5th Avenue, Nueva York, Nueva York, 10022”.

Finalmente, el comunicado reza que “William Anthony (Willie) Colón Román, de 75 años, falleció pacíficamente el 21 de febrero de 2026 en el Hospital Presbiteriano de Nueva York en Bronxville, Nueva York”.

“Le sobreviven su esposa Julia Colón Craig, con quien estuvo casado durante 49 años; sus hijos William David (Rose) Colón, Adam Diego Colón, Alejandro Miguel (Nell) Colón y Patrick Antonio Colón; su hermana Isabel (Michael Johnson) Brentson; sus nietos, tres bisnietos y numerosos sobrinos y sobrinas”.