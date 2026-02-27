Morat presenta su reinterpretación del clásico de Marco Antonio Solís y Los Bukis, “Tu cárcel”

Este viernes se conoció la versión del clásico de 1986 de Marco Antonio Solís y Los Bukis, “Tú cárcel”, de la agrupación bogotana Morat.

Lea también: J Balvin y Ryan Castro se unen al productor DJ Snake para lanzar su nueva colaboración “Tonto”

La reinterpretación de Morat conserva la esencia de la canción original incorporando teclados y guitarras distorsionadas.

Recientemente, durante el ‘Premio Lo Nuestro’, Morat se llevó el premio al ‘Álbum Pop del Año’ por su último álbum, ‘Ya Es Mañana’.

Además, durante esa gala, tuvieron el honor de otorgar el ‘Premio a la Trayectoria’ a Juanes.

Los bogotanos se presentarán en el festival Tecate Pa’l Norte, en Monterrey, México, el 27 de marzo.

Para luego viajar el 12 y el 19 de abril a los Estados Unidos para tocar en el festival Coachella.

Le puede interesar: Bruno Mars lanza ‘The Romantic’, su primer álbum solista en más de una década

Durante el mes de agosto se presentarán en Colombia el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, en el Movistar Arena de Bogotá.