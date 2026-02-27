Hable con elPrograma

Morat presenta su reinterpretación del clásico de Marco Antonio Solís y Los Bukis, “Tu cárcel”

La agrupación bogotana le da nueva vida a esta canción de 1986, conocida por otras generaciones gracias a la versión de Los Enanitos Verdes.

MIAMI, FLORIDA - OCTOBER 23: Members of Morat attend the 2025 Billboard Latin Music Awards at James L. Knight Center on October 23, 2025 in Miami, Florida. (Photo by Alekandra London/WireImage) / Alekandra London

MIAMI, FLORIDA - OCTOBER 23: Members of Morat attend the 2025 Billboard Latin Music Awards at James L. Knight Center on October 23, 2025 in Miami, Florida. (Photo by Alekandra London/WireImage)

Matheo

Este viernes se conoció la versión del clásico de 1986 de Marco Antonio Solís y Los Bukis, “Tú cárcel”, de la agrupación bogotana Morat.

La reinterpretación de Morat conserva la esencia de la canción original incorporando teclados y guitarras distorsionadas.

Recientemente, durante el ‘Premio Lo Nuestro’, Morat se llevó el premio al ‘Álbum Pop del Año’ por su último álbum, ‘Ya Es Mañana’.

Además, durante esa gala, tuvieron el honor de otorgar el ‘Premio a la Trayectoria’ a Juanes.

Los bogotanos se presentarán en el festival Tecate Pa’l Norte, en Monterrey, México, el 27 de marzo.

Para luego viajar el 12 y el 19 de abril a los Estados Unidos para tocar en el festival Coachella.

Durante el mes de agosto se presentarán en Colombia el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, en el Movistar Arena de Bogotá.

