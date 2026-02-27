Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 feb 2026 Actualizado 18:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

La agrupación virtual Gorillaz, creada por Damon Albarn, regresa a Colombia el 17 de noviembre

Los británicos ya se habían presentado en el país en 2018 y 2022.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 20: The band Gorillaz during their performance at the Pulse of Gaia Festival, at the Universidad Autonoma, on September 20, 2025, in Madrid, Spain. Gorillaz, the iconic virtual band led by Damon Albarn and Jamie Hewlett, is in the spotlight this 2025 for the announcement of their new album, "The Mountain," which will be released worldwide on March 20, 2026 through their own label, KONG. The band is celebrating its 25th anniversary with special concerts in London and the tour to present the new album, which in 2026 will tour Manchester, Birmingham, Dublin and culminate at Tottenham Hotspur Stadium in London. (Photo By A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 20: The band Gorillaz during their performance at the Pulse of Gaia Festival, at the Universidad Autonoma, on September 20, 2025, in Madrid, Spain. Gorillaz, the iconic virtual band led by Damon Albarn and Jamie Hewlett, is in the spotlight this 2025 for the announcement of their new album, &quot;The Mountain,&quot; which will be released worldwide on March 20, 2026 through their own label, KONG. The band is celebrating its 25th anniversary with special concerts in London and the tour to present the new album, which in 2026 will tour Manchester, Birmingham, Dublin and culminate at Tottenham Hotspur Stadium in London. (Photo By A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images)

Matheo

La agrupación virtual británica Gorillaz vuelve a Colombia este 17 de noviembre al Coliseo Medplus.

Esta sería la tercera visita de la banda creada por el músico, cantautor y productor Damon Albarn.

Lea también: Morat presenta su reinterpretación del clásico de Marco Antonio Solís y Los Bukis, “Tu cárcel”

El anuncio coincide con el lanzamiento de su noveno trabajo discográfico titulado ‘The Mountain’.

El líder, vocalista y compositor de Blur, ya había estado con la agrupación en Colombia en 2018, durante el Festival Estéreo Picnic y en 2022 en el Movistar Arena de Bogotá.

La agrupación regresará al país en el marco de su ‘The Mountain Tour 2026’.

Gorillaz fue creada por Albarn y el artista Jamie Hewlett en 1998.

La banda está compuesta principalmente por cuatro miembros ficticios: 2-D, voz, teclados, melódica; Murdoc Niccals,bajo; Noodle, guitarra, teclados, coros; y Russel Hobbs, batería.

Le puede interesar: J Balvin y Ryan Castro se unen al productor DJ Snake para lanzar su nueva colaboración “Tonto”

Gorillaz se ha presentado en vivo de diferentes maneras a lo largo de su historia, ocultando a la banda de gira de la vista del público en los primeros años del proyecto, proyectando a los miembros de la banda animados en el escenario a través de gráficos de computadora y, desde 2010, giras en vivo tradicionales con una banda en vivo completamente visible.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir