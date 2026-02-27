La agrupación virtual Gorillaz, creada por Damon Albarn, regresa a Colombia el 17 de noviembre

La agrupación virtual británica Gorillaz vuelve a Colombia este 17 de noviembre al Coliseo Medplus.

Esta sería la tercera visita de la banda creada por el músico, cantautor y productor Damon Albarn.

El anuncio coincide con el lanzamiento de su noveno trabajo discográfico titulado ‘The Mountain’.

El líder, vocalista y compositor de Blur, ya había estado con la agrupación en Colombia en 2018, durante el Festival Estéreo Picnic y en 2022 en el Movistar Arena de Bogotá.

La agrupación regresará al país en el marco de su ‘The Mountain Tour 2026’.

Gorillaz fue creada por Albarn y el artista Jamie Hewlett en 1998.

La banda está compuesta principalmente por cuatro miembros ficticios: 2-D, voz, teclados, melódica; Murdoc Niccals,bajo; Noodle, guitarra, teclados, coros; y Russel Hobbs, batería.

Gorillaz se ha presentado en vivo de diferentes maneras a lo largo de su historia, ocultando a la banda de gira de la vista del público en los primeros años del proyecto, proyectando a los miembros de la banda animados en el escenario a través de gráficos de computadora y, desde 2010, giras en vivo tradicionales con una banda en vivo completamente visible.