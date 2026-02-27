Villa de Leyva, primer lugar en el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia en 2025

Villa de Leyva

El Centro de Pensamiento Turístico Colombiano reveló el Índice de Competitividad Regional en 2025 donde se analizaron 105 indicadores y 8 criterios, medidos para 32 departamentos y la ciudad de Bogotá y donde un municipio de Boyacá fue destacado por su vocación turística.

Según los indicadores utilizados para medir la competitividad entre las ciudades capitales, Bogotá D.C lidera el ranking con una puntuación de 7,90. La ciudad capital se destaca especialmente en los criterios de estrategia de mercadeo, infraestructura y cultural. Mientras que los criterios con menor puntuación fueron la gestión de destino y el ámbito económico. En la segunda posición se encuentra la ciudad de Cartagena en Bolívar, con una calificación de 6,95, destacándose en los criterios cultural y estrategia de mercado. Y por fortalecer los criterios de gestión de destino e infraestructura. El tercer lugar lo ocupa la ciudad de Medellín en Antioquia, con una puntuación de 6,84, la cual arroja resultados con fortalezas en los criterios ambiental y cultural.

Dentro del análisis realizado en el informe de 2025 de municipios con vocación turística, Villa de Leyva en Boyacá se destaca como el municipio líder del ranking, obteniendo una calificación sobresaliente de 6,38, seguida de Honda, Tolima que consolidó una calificación destacada de 6,37. En el tercer lugar del ranking permanece Guadalajara de Buga en el Valle del Cauca, con una calificación de 6,32. Este desempeño positivo se debe, en gran medida, a sus logros en los criterios ambiental y estrategia de mercadeo.

Desde la vitrina turística de Anato en Corferias el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa destacó la distinción y anunció que cada vez hay más opciones en el municipio para todos los visitantes.

“Hemos sido acreedores del puesto número 1 en competitividad en más de 285 municipios de Colombia, lo cual nos llena orgullo y nos muestra que estamos haciendo bien las cosas, no solo para que lo disfruten los turistas colombianos, sino también los extranjeros”.

El alcalde destacó la agenda permanente que tiene el municipio para ofrecer a los visitantes.

“Villa de Leyva tiene la mayor oferta turística en Colombia 34 festivales que llaman al turismo científico, deportivo, cultural y en ese sentido, la diversificación de nuestra oferta turística hace que tengamos una economía creciente que generemos empleo y que cada vez nos focalicemos precisamente en ese sector terciario que es la prestación de servicios. Tenemos la mayor oferta de camas del departamento de Boyacá, la mayor oferta gastronómica y el propósito de estos 34 festivales es que la gente pueda ir a solo dos horas y media de Bogotá, el destino turístico más seguro de Colombia con un clima espectacular, unos paisajes espectaculares y el propósito no es solo jalonar la economía local, sino también la de la región”.

El alcalde de Villa de Leyva dijo que el municipio está preparado para recibir cada vez más turistas extranjeros.

“Estamos en un plan modelo que es ciudad inteligente. Tenemos tecnología de vanguardia del siglo XXI en un municipio que tiene 453 años de fundación hispánica y por supuesto, esto hace que cada vez vengan más extranjeros que busquen seguridad, tranquilidad, oferta turística y estamos preparados para recibir cada vez más turistas internacionales. Nos visitan sobre todo europeos, y está empezando a llegar mucho turista asiático. Entonces esto muestra que Villa de Leyva se viene consolidando como un epicentro de turismo internacional”.