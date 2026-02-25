Miércoles 25 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Con globos blancos fue despedida Nicole Vargas en Circasia la joven que murió en un accidente de tránsito en autopistas del café Foto: Adrián Trejos

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que Diana Ospina rindió declaración sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se registró el presunto paseo millonario del que fue víctima.

En esta diligencia, que se realizó ante agentes de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la mujer relató las cerca de 40 horas de angustia que vivió al ser secuestrada por desconocidos cuando llegaba a su casa, tras abordar un vehículo tipo taxi en una calle de Chapinero.

Entre tanto, se conoció que la Fiscalía tiene en la mira a cerca de cinco personas que estarían relacionados con el hurto y secuestro de la mujer.

En video, quedó registrado el momento exacto en que Diana Ospina alcanza a llegar a su vivienda y luego es abordada por dos sujetos, que se bajan de otro vehículo tipo taxi.

En las imágenes, se puede observar cómo Diana Ospina, de 35 años, iba a bordo del taxi que tomó al frente a una discoteca en la localidad de Chapinero.

Mientras se movilizaba por una calle de Santa María del Lago, en Engativá, el vehículo detuvo su marcha y en ese momento dos sujetos se bajan de otro carro de servicio público que seguía a la mujer y se suben por la parte trasera.

Las imágenes evidencian que la mujer fue interceptada a las 2:33 de la madrugada del pasado domingo 22 de febrero y habría sido víctima del paseo millonario, ya que después de perderse su rastro se conoció que le habían sustraído 40 millones de pesos.

Investigadores del CTI están recolectando los elementos materiales probatorios en medio de la investigación que se abrió por el presunto caso de paseo millonario del que habría sido víctima Diana Ospina.

La investigación fue asumida por un fiscal Gaula que, según fuentes del ente acusador, está recolectando los videos de las cámaras de seguridad, al igual que el historial de los conductores del servicio de taxi que, al parecer, estarían involucrados en el hurto y la desaparición de la mujer.

Según se conoció, el conductor que recogió a Ospina a la salida de la reconocida discoteca en Chapinero se presentó en compañía de su abogado defensor ante el Gaula de la Policía.

Por ahora, no hay una hipótesis clara sobre en qué condiciones ocurrió el supuesto paseo millonario ni tampoco se ha solicitado ante un juez de garantías que expida una orden de captura contra el conductor que se presentó ante las autoridades.

Martes 24 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En medio de su comparecencia, el conductor aseguró que está dispuesto a colaborar con la justicia e indicó que también fue víctima del presunto paseo millonario.

En medio de la diligencia que se realizó ante la Policía, el conductor dijo que minutos después de haber recogido a la mujer, dos desconocidos se subieron por las puertas traseras del taxi y los amenazaron (a Diana Ospina y a él).

Vuelve y juega y se presentó una nueva fuga en el centro del menor infractor en el municipio de Montenegro en el Quindío, la Policía recapturó a los tres fugados

Según el reporte policial, estos jóvenes se evadieron sobre las 11:00 de la mañana del domingo 22 de febrero, momentos en que ingresaba una profesional de la salud al mencionado establecimiento, en ese momento fue intimidado el vigilante por medio de amenazas con arma cortopunzante, a quien le sustrajeron las llaves para salir del lugar.

A través de información suministrada por la comunidad, estas tres personas fueron capturadas en horas de la noche por el delito de fuga de presos sobre la calle 10 con carrera 3 sector de la carrilera en vía pública del barrio Caicedonia.

Los capturados oscilan entre los 18 a 23 años de edad y se encontraban recluidos a través del sistema de responsabilidad penal para adolescentes ley 1098 de 2006 por los delitos de hurto calificado y agravado y fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización.

Por solicitud de la fiscalía general de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento contra Durian Alexis Restrepo Castro, presunto integrante de un grupo delincuencial autodenominado Los Poporos, que estaría involucrado en actividades de narcomenudeo en Quimbaya (Quindío).

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Quindío le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de bien mueble o inmueble. El procesado aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, Los Poporos se dedicaban a la venta de cocaína y marihuana en pequeñas dosis, cumpliendo roles específicos como campaneros, dosificadores, almacenadores, transportadores y expendedores, trabajo que cumpliría Restrepo Castro.

Para la actividad ilegal, al parecer, utilizaban inmuebles para el almacenamiento de los estupefacientes y motocicletas para realizar domicilios.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre en Dosquebradas (Risaralda). Restrepo Castro es el noveno integrante de ‘Los Poporos’ judicializado. En noviembre de 2024 se capturaron 7 personas y, uno más, en el mismo mes de 2025

En el marco de la conmemoración de los 10 años del 1er Frente de Seguridad Comercial del centro de Armenia, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y la Policía Nacional recibieron un reconocimiento por parte de los empresarios pionero de la estrategia Frentes De seguridad comercial, quienes destacaron esta iniciativa como un modelo que ha mejorado significativamente la percepción de seguridad en su entorno.

El 16 de enero de 2016 nació el primer Frente de Seguridad Comercial del centro de Armenia, como resultado de un diálogo proactivo entre empresarios de la calle 15 con carrera 14, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y la Policía Nacional

Desde la Cámara de Comercio también se hizo un reconocimiento especial a los empresarios como verdadero pilar de esta estrategia, quienes han sido el motor de una apuesta colectiva en pro del mejoramiento del entorno para los negocios.

Datos que entregó la cámara de comercio, 4.700 comerciantes activos vinculados en el Quindío, 1.071 cámaras instaladas que cubren estratégicamente zonas comerciales, 36 grupos de WhatsApp de seguridad comercial con participación activa de la red de apoyo de la Policía, Sistema de cámaras extendido a ocho municipios del departamento y 95 frentes comerciales funcionando actualmente.

En medio de dolor, la tristeza, el silencio, el luto, el llanto, familiares, amigos, vecinos, compañeros y comunidad le dieron el último adiós a Nicole Valeria Vargas Gómez la joven cantante, artista quindiana que murió en el trágico accidente de tránsito en Autopistas del Café, familiares esperan que el caso no quede en la impunidad y puedan dar con el conductor que arrollo a las dos personas que murieron en el siniestro vial.

Un total de 593 denuncias ambientales fueron atendidas en 2025 por la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA) de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), en desarrollo de las acciones de vigilancia y control adelantadas en el departamento.

El balance anual muestra que Armenia concentró el mayor número de reportes con 276 casos, seguida de Calarcá con 88 y Circasia con 55.

Las intervenciones forestales representaron la mayor proporción de atenciones, con 405 casos relacionados con árboles y guadua. También se registraron denuncias por quemas, movimientos y disposición inadecuada de tierra, así como 46 casos asociados a vertimientos y otras afectaciones a los recursos naturales.

En Armenia, durante la reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral Municipal, que contó con la participación de representantes de las autoridades locales, los organismos de control, la Policía Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se aprobó el traslado del lugar de los escrutinios de las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales.

El sitio de escrutinios, inicialmente previsto en el Coliseo del Sur, se trasladará al Coliseo de Gimnasia de Armenia, contiguo al Estadio Centenario. La decisión se tomó debido a que, por el recrudecimiento del invierno, no se han culminado las obras de infraestructura que se adelantan actualmente en las inmediaciones del Coliseo del Sur.

El objetivo primordial de la Registraduría Nacional con esta medida es evitar traumatismos en el transporte de los pliegos electorales y asegurar que todos los actores involucrados puedan acceder al recinto de los escrutinios sin ningún contratiempo.

Es de resaltar que, el nuevo lugar de los escrutinios cuenta con todas las garantías logísticas y de seguridad necesarias para el desarrollo de la etapa poselectoral de la jornada democrática del próximo 8 de marzo.

Polémica en el Quindío, un candidato a la cámara de representantes del centro democrático con su empresa de café debe 13 millones de pesos de impuestos, ahora le están cobrando multa por no pagar en los últimos cinco años por 700 millones de pesos.

Estamos hablando del candidato Jesús Armado Bedoya que es representante legal del café Jesús martín y que tiene una deuda por el no pago del impuesto de industria y comercio con el municipio de Salento que ahora le está cobrando una cifra superior por las multas,

El candidato, aunque reconoció la deuda aseguro que esta sanción administrativa está controvirtiendo por las vías legales porque considera que es desproporcionada frente al valor real del impuesto.

Y agrega en el comunicado “Aquí no hay evasión ni ocultamiento. Hay una discusión jurídica que se está adelantando dentro de la ley y con respeto por las instituciones. Como empresario, estoy dando la cara y asumiendo este proceso con responsabilidad y serenidad.

El senador Ariel Ávila denunció presuntas irregularidades y sobrecostos en la alcaldía de Armenia

Sostuvo que hay convenios interadministrativos que superan los 100 mil millones de pesos en los últimos años. Advirtió que se utiliza la forma de hacer convenios interadministrativos para evadir las licitaciones y la ley 80

Fue claro que ya se puso en conocimiento de las autoridades competentes estás presuntas irregularidades

el candidato presidencial Abelardo de la Espriella visitó la ciudad de Armenia con el fin de dar a conocer sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo.

Precisamente la plaza de Bolívar de la ciudad fue el epicentro para que el candidato diera su discurso y les hablara a sus simpatizantes, pero es importante resaltar que todo fue bajo estrictas medidas de seguridad puesto que se encontraba en un escudo de vidrio que ya es habitual en cada uno de sus eventos públicos.

En efecto en el marco de su discurso dio a conocer que hay una intención de asesinarlo por lo que debe extremar las medidas de seguridad.

“No estoy financiado por los grandes grupos económicos. No estoy patrocinado por la rosca política de siempre. Y por eso me atacan y por eso me quieren asesinar. A mí no me asustan porque yo llegué tarde a la repartición del miedo”, mencionó.

Añadió: “El gobierno criminal y sus cómplices del narcoterrorismo, por eso me quieren matar y me toca salir con esta pecera. Cuando yo sea presidente, nadie tendrá que volver a salir con esta protección a ningún lado. Y ustedes no sentirán miedo de que sus hijos salgan a la calle. Delincuentes que no se sometan será dado de baja como corresponde”.

Con la presencia del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, se realizó en la Universidad La Gran Colombia el lanzamiento oficial de la Ruta de Emprendimiento – Quindío Emprende 2026, una estrategia liderada por la Red Regional de Emprendimiento del Quindío en articulación con el Gobierno departamental y la Universidad La Gran Colombia, que busca fortalecer el ecosistema emprendedor del territorio.

En esta primera edición, 75 emprendedores inician un proceso de acompañamiento técnico y formativo orientado al crecimiento y consolidación de sus negocios. El programa contempla sesiones presenciales y virtuales, talleres especializados y actividades enfocadas en la mejora continua, con el propósito de robustecer planes de negocio y brindar herramientas clave en sostenibilidad, competitividad y expansión empresarial.

El departamento del Quindío estará presente en la 45ª Vitrina Turística de la ANATO 2026, que se realizará del 25 al 27 de febrero en Corferias, Bogotá, el escenario comercial más importante del turismo en Colombia y uno de los más relevantes de América Latina.

Esta edición tendrá como destino internacional invitado de honor al Caribe Mexicano y como departamento invitado especial a Córdoba, fortaleciendo el intercambio comercial y la integración regional.

En este contexto estratégico, el Gobierno Departamental estará acompañando a 47 empresarios que representarán la diversidad y calidad de la oferta turística del “Corazón de Colombia”.

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, explicó que, en el marco de la implementación del Plan de Marketing Turístico Departamental, este año se ha apostado tanto al diseño conceptual del stand como al fortalecimiento de productos estratégicos como el turismo de naturaleza, el turismo cultural, el turismo deportivo, el segmento MICE, la diversión a través de parques temáticos y nuevas experiencias innovadoras que complementan la tradición cafetera.

La Alcaldía de Armenia inició su participación en la versión 45 de ANATO, la vitrina turística más importante del país y una de las más reconocidas del continente, con el propósito de posicionar la ciudad como destino competitivo y generar nuevas oportunidades de negocio para el sector.

El estand de Armenia informó la Secretaría de Desarrollo Económico, incluye turismo de naturaleza, cultura, gastronomía, salud, bienestar y experiencia, destacando las 6 rutas desarrolladas por este despacho municipal, como resultado de la implementación de la estrategia Armenia 24.

Con un completo portafolio de servicios turísticos para visitantes nacionales y extranjeros, Comfenalco Quindío participa en la Vitrina Turística de Anato 2026, que celebra su edición número 45 en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, Corferias, en Bogotá, del 25 al 27 de febrero.

A través del Complejo Turístico y Deportivo Soledén y su Agencia de Viajes, la Caja de Compensación Familiar, Comfenalco, Quindío sostendrá importantes reuniones estratégicas y participará en diversos eventos dentro del recinto ferial.

Empresas Públicas de Armenia informa a la comunidad que se mantienen activos los mismos servicios y canales de recaudo que se venían manejando, garantizando diferentes alternativas para el pago oportuno de las facturas.

Como novedad, próximamente se dará inicio al recaudo de recibos vencidos con hasta 10 días de mora a través de Facilísimo y Davivienda, ampliando las opciones para que los usuarios puedan ponerse al día de manera ágil.

Actualmente, los pagos pueden realizarse a través de la pasarela habilitada para tarjeta de crédito, tarjeta débito y débito automático con Bancolombia. Asimismo, el servicio presencial se encuentra disponible en las cajas del Centro Comercial del Café, 154 puntos de chance Facilísimo en las diferentes comunas de la ciudad y en los puntos autorizados de Caja Social y Davivienda.

En deportes, El Deportes Quindío es nuevamente líder del Torneo Dimayor de la B, luego de derrotar como visitante 2 a 1 a Envigado, el equipo milagroso llegó a 16 puntos en la tabla de posiciones y es líder e invicto del campeonato, el próximo partido será este sábado 28 de febrero a las 2 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia enfrentando a Unión Magdalena.

Con un dispositivo de seguridad fortalecido y reglas claras para los asistentes, la Comisión Local de Fútbol definió las medidas que regirán el partido entre Deportes Quindío y Unión Magdalena, programado para este sábado 28 de febrero a las 2:00 p. m. en el estadio Centenario. La apertura de puertas se realizará desde la 1:00 p.m.

Entre las principales decisiones adoptadas se encuentra la no autorización de barra visitante para este encuentro. Asimismo, se establecieron restricciones precisas en el ingreso: no se permitirá la entrada con máscaras, antifaces, maletines o bolsos de gran tamaño, ni correas con hebillas voluminosas. Los controles y requisas serán estrictos en todos los accesos al escenario deportivo.

En cuanto a los menores de edad, podrán ingresar niños a partir de los 5 años, acompañados por un adulto responsable, y con documentos de identidad. Las autoridades insistieron en la corresponsabilidad de padres y cuidadores para preservar el carácter familiar del evento.