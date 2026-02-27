Tres acciones anunció el gobernador de Boyacá tras desplome del puente El Triunfo en Moniquirá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya anunció una serie de acciones que permitan conocer qué pudo haber provocado el colapso del puente El Triunfo

Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya anunció una serie de acciones que permitan conocer qué pudo haber provocado el colapso del puente El Triunfo en Moniquirá en el cual se habían invertido 2.800 millones de pesos.

Luego de una reunión con el alcalde del municipio, Fredy Iovanny Pardo y el secretario de Infraestructura del departamento, Leonardo Álvarez aseguró que le solicitó a la interventoría un informe una vez retirada la estructura y la placa y que revise si los estribos están bien y cuál es el avance real de la obra.

Así mismo que se contrate una nueva estructura y antes de la instalación se hagan pruebas con peritos, de igual manera Amaya dijo que la gobernación de Boyacá y la alcaldía de Moniquirá instalarán una mesa para hacerle seguimiento al nuevo cronograma de obra.

El lunes 2 de marzo se tendrán los informes completos del contratista, consultor e interventor.

Caracol Radio conoció que dos días antes de que se cayera el puente El Triunfo en Moniquirá se había firmado un acta de suspensión de la obra.

Se trata del Acta de suspensión número uno al contrato de obra pública 153 de 2025 suscrita el 23 de febrero por el alcalde de Moniquirá, Fredy Iovanny Pardo, el secretario de Infraestructura del municipio, Juan Alejandro Torres Cubides, el contratista a nombre de la Unión Temporal puente El Triunfo 2025, Edwin Marcelino Rodríguez Vargas y la interventora de la obra, Nasly Daniela Galindo Espinel.

Allí se acuerda suspender por un mes la ejecución del contrato por un mes y una vez se apruebe por parte de la gobernación de Boyacá del adicional para darle continuidad al proyecto se deberán reanudar las actividades del contrato.