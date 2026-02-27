RÜFÜS DU SOL regresa a Bogotá con su show más envolvente

RÜFÜS DU SOL, una de las agrupaciones más influyentes de la electrónica alternativa en el mundo, volverá a Bogotá el 6 de marzo con un espectáculo que promete elevar nuevamente los estándares de los conciertos en el país.

La presentación se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus, escenario que en los últimos años se ha consolidado como sede ideal para producciones de alto nivel técnico y visual. La expectativa es máxima debido al récord de asistencia que el trío australiano ha logrado en sus visitas anteriores.

El regreso de la banda llega tras dos fechas completamente agotadas en 2024 y un show en 2025 que fue destacado por su calidad sonora y el impacto de su puesta en escena. Para esta nueva edición, RÜFÜS DU SOL presenta un concepto adaptado al formato bajo techo con un enfoque en beats profundos, sintetizadores atmosféricos y una narrativa audiovisual diseñada para envolver al público.

Este sello de producción, reconocido a nivel mundial, ha convertido sus conciertos en experiencias sensoriales integrales que van más allá del espectáculo tradicional.

Según la organización, la propuesta artística incluirá una arquitectura audiovisual minuciosamente planificada, donde cada transición, visual e iluminación está pensada para construir un viaje colectivo.

El concierto busca generar una inmersión total, apoyada en tecnología de última generación que permitirá aprovechar las capacidades del recinto. De acuerdo con los productores, se trata de una puesta en escena que prioriza la calidad del sonido, la precisión visual y el confort de los asistentes.

El Coliseo MedPlus también anunció mejoras operativas para esta fecha, entre ellas accesos optimizados, ampliación de zonas de servicios y acompañamiento logístico especializado, con el fin de ofrecer una experiencia fluida desde el ingreso hasta el final del show.

La operación del venue ha sido diseñada para responder al alto flujo de público que suele acompañar a la agrupación.

“El regreso de RÜFÜS DU SOL confirma que Bogotá está preparada para espectáculos de gran formato con estándares internacionales.

Nuestro propósito es seguir trayendo propuestas que eleven la experiencia en vivo y consoliden al Coliseo MedPlus como un referente en la región”, señaló Carolina García, gerente estratégica de negocio del recinto.