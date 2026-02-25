Metallica anuncia su residencia ‘Life Burns Faster’ en La Esfera de Las Vegas para octubre de 2026

Tras varios meses de rumores y especulaciones, este miércoles se anunció la residencia de Metallica ‘Life Burns Faster’ en La Esfera de Las Vegas.

La gira de ocho conciertos tendrá lugar los días 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre de 2026 y continuará la tradición del ya conocido ‘Fin de Semana Sin Repeticiones’, que inició con la gira mundial M72 de 2023.

Según el comunicado oficial, “la residencia de la banda contará con clásicos y sorpresas en vivo del catálogo de Metallica, mejorados por las tecnologías inmersivas del lugar que permitirán a los fanáticos experimentar el sonido y la furia de las presentaciones en vivo de la banda en nuevas dimensiones experienciales”.

“Ya sea que hayas visto a Metallica desde las alturas de un estadio o arena, en un club íntimo o concierto en un teatro o desde el famoso Snake Pit rodeado por el escenario M72 de 360 ​​grados, la tecnología de La Esfera, incluida la pantalla LED de mayor resolución del mundo que envuelve, sobre y alrededor de la audiencia; Sphere Immersive Sound, que ofrece audio con una claridad y precisión inigualables a cada invitado; y la tecnología 4D multisensorial, presentarán una experiencia de Metallica completamente única y nueva para todos los asistentes, incluidos James, Lars, Kirk y Robert", agregó.

Lars Ulrich, cofundador y baterista de Metallica, comentó: “A los 12 segundos de la noche inaugural de La Esfera con U2 en 2023, pensé: “¡Tenemos que hacerlo, es territorio completamente desconocido!”. Esta residencia nos da otra oportunidad de reinventar nuestra forma de interactuar con nuestros fans en directo. Estamos más que emocionados de compartir esto con el mundo dentro de seis meses, ¡y con muchísimas ganas de dar el siguiente paso!“.

Por la Esfera ya han pasado residencias de artistas de la talla de U2, Eagles, Backstreet Boys y Carín León.