Por crisis financiera, Clínica del Prado reduce en un 50 % el servicio de obstetricia en Medellín

Medellín

La Clínica del Prado anunció el cierre temporal de 30 camas de su servicio de obstetricia en Medellín, como parte de un plan de ajuste derivado de la compleja situación financiera que atraviesa actualmente.

En un comunicado, la clínica informó que la decisión se tomó tras un “exhaustivo análisis técnico–administrativo” orientado a garantizar la continuidad operativa y la seguridad asistencial. Con esta medida, el servicio de salud materna reducirá en un 50 % su capacidad operativa mientras se evalúa la evolución de las condiciones económicas.

Según la clínica, la situación financiera responde a incumplimientos económicos relevantes por parte de algunas EPS, lo que ha obligado a optimizar recursos y priorizar áreas consideradas críticas para asegurar la atención oportuna y segura de las pacientes.

La institución enfatizó que continuará prestando atención de urgencias obstétricas y partos a pacientes de entidades con convenio vigente. Asimismo, los casos de mayor complejidad o alto riesgo obstétrico seguirán siendo atendidos conforme a los protocolos clínicos establecidos.

Además, se activarán mecanismos de coordinación con la red asistencial para garantizar la continuidad en la atención de las pacientes que lo requieran.

Medida será evaluada periódicamente

La dirección indicó que el cierre de las 30 camas será evaluado de manera periódica, con el objetivo de restituir progresivamente la capacidad instalada del servicio cuando las condiciones financieras lo permitan.

En el comunicado, la Clínica del Prado reconoció el impacto que la decisión puede generar tanto en sus equipos de trabajo como en la comunidad usuaria, y reiteró su compromiso con una gestión responsable, transparente y centrada en la seguridad de las pacientes.