Clínica del Prado en Medellín suspenderá servicios por falta de pago de la EPS Coosalud

Medellín

La Clínica del Prado de Medellín, reconocida por su atención materna y servicios especializados, anunció que desde este sábado 16 de agosto suspenderá la atención a todos los usuarios de la EPS Coosalud, debido al incumplimiento en los pagos.

A través de un comunicado, la institución pidió a sus afiliados de la EPS, actualmente bajo medida de intervención del Gobierno Nacional, contactarla para conocer a qué otras entidades fueron redirigidos para que puedan tener acceso a servicios de salud.

El complejo panorama ocurre luego de que la Superintendencia de Salud confirmara que Coosalud inició una auditoría forense internacional, convirtiéndose en la primera EPS intervenida en adelantar este tipo de revisión, por las múltiples dificultades financieras que ya generan impactos en la red asistencial del departamento de Antioquia.

Deudas de Coosalud

En el Bajo Cauca antioqueño, el Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia también restringió la atención no urgente a los afiliados de Coosalud, advirtiendo que las millonarias deudas han llevado a proveedores a suspender el suministro de insumos. Este centro asistencial, que atiende a más de 270.000 habitantes, es de segundo nivel con servicios de alta complejidad.

De acuerdo con cifras de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, durante los primeros meses del año, Coosalud era una de las EPS con mayor cartera pendiente en el departamento, operando en 45 municipios y debiendo más de 124.000 millones de pesos a los hospitales públicos.