Piques ilegales en Barranquilla: la Policía fortalece controles para prevenirlos

La Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que los controles preventivos y operativos permitieron la verificación de antecedentes, registro a personas y supervisión vial para prevenir la realización de piques ilegales y reducir riesgos en las vías de la ciudad.

Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaron jornadas de control y verificación con el propósito de prevenir conductas que ponen en riesgo la vida de conductores, peatones y demás actores viales.

Durante los operativos se llevaron a cabo verificaciones de antecedentes a motocicletas y conductores, registro a personas y controles viales, acciones orientadas a evitar accidentes de tránsito y fortalecer la seguridad en las vías.

El general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que “estos controles permiten ejercer vigilancia constante en puntos priorizados donde se han detectado este tipo de prácticas ilegales, destacando el compromiso de la Seccional de Tránsito y Transporte para prevenir siniestros viales, hechos donde se presenten acciones delincuenciales y proteger la vida de los ciudadanos mediante acciones preventivas y pedagógicas”.

Recomendaciones para evitar riesgos asociados a los piques ilegales