27 feb 2026 Actualizado 01:04

Barranquilla

Cuerpo sin vida de una mujer fue hallado en una zona enmontada en Soledad: autoridades investigan

La mujer fue identificada como Gloria Esther Araujo Varela, de 37 años.

Foto: CTI Fiscalía / Oficial Colprensa (Archivo)

Efraín

Barranquilla

En una zona enmontada en el barrio 12 de octubre de Soledad fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en alto estado de descomposición, así lo indicó la Policía.

La mujer fue identificada como Gloria Esther Araujo Varela, de 37 años, quien residía en el barrio 7 de Agosto y era conocida con el alias “La Yoyi”, y registraba una anotación judicial.

Según la Policía, tras la inspección técnica al cadáver, al parecer, el crimen ocurrió en otro sitio y el cuerpo fue arrojado en este lugar. Asimismo, junto al cuerpo de la mujer fue hallado un letrero que decía: “faltan 2x1, por robar”.

Mientras tanto, las autoridades adelantan la investigación para esclarecer este crimen.

