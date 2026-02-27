¡Pilas! Últimas semanas para pagar PIN de Universidad Nacional: Paso a paso de inscripción 2026-II

La Universidad Nacional, entidad pública y considerada la mejor institución de educación superior de Colombia, ya tiene en marcha su proceso de inscripción para quienes estén interesados en estudiar algún programa de pregrado allí.

Pero ojo, si usted es uno de los interesados tenga en cuenta que el tiempo para finalizar la formalización de la inscripción y pagar el PIN está por terminar.

Es por ello que en Caracol Radio le contamos todos los detalles y las fechas claves para que usted, si está interesado, pague el PIN.

¿Hasta cuándo hay plazo de pagar el PIN (derechos de inscripción) para los pregrados 2026 - II de la Universidad Nacional?

Pues bien, en este caso hay dos fechas que son claves para dos pasosa vitales en el proceso: la inscripción y la formalización de esta misma.

Estos son: pagar los derechos de inscripción (lo que es conocido como PIN) y formalizar esa misma inscripción.

Lea más: La Universidad Nacional tiene nueva vicerrectora en su sede de Medellín

Así, la Universidad Nacional dentro de su cronograma para los pregrados del 2026 - II informó que el plazo para pagar los derechos de inscripción inició desde el pasado 16 de febrero, e irá hasta el miércoles, 18 de marzo.

Esto quiere decir que usted, si está interesado, tiene dos semanas a partir de esta fecha para inscribirse, pagar los derechos y formalizarla.

¿Cómo pagar los derechos de inscripción en la Universidad Nacional para los pregrados del 2026 - II?

Aquí le contamos el paso a paso que debe seguir para inscribirse, pagar los derechos y formalizar la inscripción en caso de que quiera hacer parte de algún pregrado del 2026 - II en la Universidad Nacional.

Lo primero que debe hacer es ingresar al apartado de ‘Admisiones’ de la Universidad Nacional, haciendo clic aquí: https://admisiones.unal.edu.co/

Una vez allí, haga clic en donde dice ‘Pregrado. Convocatoria 2026 - 02.

Ampliar Cerrar

Una vez allí, la página le arrojará algunas fechas claves del proceso de inscripción. Pero usted deberá hacer clic en donde dice ‘Formalizar la inscripción’.

Ampliar Cerrar

Posteriormente, le arrojará una ventana en donde usted deberá hacer clic en los tres cuadros, y luego rellenar la información con los datos que se le pide. Le dará la opción de enviar token y deberá hacer clic allí.

Ampliar Cerrar

Luego de que usted envíe el token, este le llegará a su correo y usted deberá validarlo en la página.

Ampliar Cerrar

Llene los datos que le pide la página para continuar con el proceso de inscripción. Deberá seleccionar el programa al que quiere aplicar, la sede, y más información que pide la universidad.

Ampliar Cerrar

Finalmente, al terminar de rellenar los datos, la página le generará el pago de los derechos de inscripción (PIN), que para el 2026 es de $175.000. Usted puede elegir si lo hace virtual o presencial.

Otras fechas claves: presentación de la prueba y resultados

Desde el 6 de abril se podrá consultar la citación para presentar la prueba de admisión.

El 26 de abril se presentará la prueba de admisión.

El 8 de mayo se podrá consultar el puntaje obtenido en esa prueba.

Del 8 al 13 de mayo se realizará la inscripción a un programa curricular

El 19 de mayo se conocerán los resultados de admisión.

Lea también: MinEducación abre buzón nacional para denunciar presiones políticas en colegios y universidades

Si desea conocer más fechas, haga clic aquí.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: