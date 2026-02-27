Paciente de la Nueva EPS podría perder su segundo trasplante de pulmones por falta de medicinas
La mujer de 39 años ha sido trasplantada en dos oportunidades ya que luego de su primera intervención, no le fue suministrado el medicamento.
Luz Ángela Sánchez fue diagnosticada a los 2 años con Fibrosis Quística. Esta es una patología de origen genético hereditaria que afecta el sistema digestivo y el sistema respiratorio.
A los 25 años se convirtió en madre y posteriormente su salud se agravó, por lo que en 2018 fue trasplantada de ambos pulmones, procedimiento que si bien, fue exitoso, empezó a presentar problemas cuando la Nueva EPS dejó de suministrarle el medicamento y en 3 meses hizo un rechazo crónico, perdiendo su trasplante.
A raíz de los anterior, Luz interpuso una demanda contra la Nueva EPS por intento de asesinato y tras la complejidad de su situación, en 2019 el neumólogo la sometió a un segundo retrasplante.
Lamentablemente, hoy se encuentra viviendo el mismo calvario, pues sus medicamentos, los cuales debe consumir a diario, los recibe de forma intermitente, alcanzando hasta dos meses sin recibirlos.
En medio del desespero por salvar su vida, ha tomado decisiones en busca de una solución, entre rifas, colectas y su pensión por invalidez, ha gastado millones para comprar el medicamento.
