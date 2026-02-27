Paciente de la Nueva EPS podría perder su segundo trasplante de pulmones por falta de medicinas

Luz Ángela Sánchez fue diagnosticada a los 2 años con Fibrosis Quística. Esta es una patología de origen genético hereditaria que afecta el sistema digestivo y el sistema respiratorio.

A los 25 años se convirtió en madre y posteriormente su salud se agravó, por lo que en 2018 fue trasplantada de ambos pulmones, procedimiento que si bien, fue exitoso, empezó a presentar problemas cuando la Nueva EPS dejó de suministrarle el medicamento y en 3 meses hizo un rechazo crónico, perdiendo su trasplante.

A raíz de los anterior, Luz interpuso una demanda contra la Nueva EPS por intento de asesinato y tras la complejidad de su situación, en 2019 el neumólogo la sometió a un segundo retrasplante.

Lamentablemente, hoy se encuentra viviendo el mismo calvario, pues sus medicamentos, los cuales debe consumir a diario, los recibe de forma intermitente, alcanzando hasta dos meses sin recibirlos.

En medio del desespero por salvar su vida, ha tomado decisiones en busca de una solución, entre rifas, colectas y su pensión por invalidez, ha gastado millones para comprar el medicamento.