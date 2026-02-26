Inversionistas denuncian presunta estafa tras millonarias pérdidas en proyecto hotelero en Cartagena

La denuncia surge en Cartagena y es hecha por un grupo de inversionistas, conformado por aproximadamente 100 personas, de un proyecto hotelero en Cartagena llamado Karmairí, el cual, según ellos, fue vendido como una inversión turística muy estructurada.

La promesa incluía que el hotel haría parte de los “121 mejores hoteles del mundo”, pero al día de hoy, su inversión solo habría representado pérdidas, incluyendo una deuda de $2.600 millones de pesos que dejó el paso de Estelar S.A. como operadora.

Detrás de este proyecto está la fiduciaria Acción Fiduciaria, encabezada por el empresario Pablo Trujillo, conocido por proyectos como El Nogal, Atlantis, El Metropolitan, pero también por los polémicos BD Bacatá, el Arena Bogotá, entre otros.

Lucas Peña, uno de los denunciantes, explicó a 6AM W que ellos adquirieron un derecho fiduciario, “y hoy, en lugar de haber ganado valor luego de 12 años, esos derechos han perdido por lo menos el 70% de valor”.

Según él, Acción Fiduciaria recogió dineros a través de la promotora Karmairí, que ofreció un hotel de 154 habitaciones ubicado en Manzanillo, un sector de desarrollo de Cartagena.

“No entregaron lo pactado: menos habitaciones, menos parqueaderos y lo entregaron sin planta de tratamiento de agua residual”, dijo. Respecto a la existencia de una promesa de rentabilidad a la hora de vender el proyecto, Peña dijo que eso está por escrito en los elementos publicitarios.

También se menciona que, aunque hay un comité de inversores que participa en las asambleas, este fue elegido por Acción Fiduciaria y ninguno de los inversores denunciantes hace parte del mismo, por lo que las decisiones en cuanto a contratación de operadores, entre otros temas elementales, no han contado con el aval de todos.

“Hemos tratado de agruparnos y de poder votar por nuestros propios representantes, pero eso no ha sido posible […] cuando entregan en 2017 el proyecto modificado, pidieron a los inversionistas firmar un otrosí donde piden que aceptemos de alguna manera esos defectos en la construcción”, añadió.

Respuesta de Pablo Trujillo

El equipo de Caracol Radio se comunicó con Pablo Trujillo, quien prefirió responder un par de preguntas de forma escrita. Mencionó que es falso que exista alguna promesa de rentabilidad de la fiduciaria, lo cual es contradictorio ya que la publicidad del proyecto así lo menciona, pues según él, “nadie puede garantizar rentabilidades salvo los que tienen licencia para captación.”

Agregó que hubo una pandemia donde nadie podía viajar, por lo que los hoteles estuvieron desocupados y “en el entretanto tocaba mantenerlos. Los inversionistas aprobaron la deuda que aún no han pagado”.

“Los inversionistas trabajan sus derechos a través de denuncia penal. Hay que dejar que la justicia determine, no la prensa”, manifestó Trujillo.