Multan al presidente Petro por incumplir fallo de retractación en favor del fiscal Mario Burgos

El juez 54 Administrativo del Circuito de Bogotá multó al presidente de la República, Gustavo Petro, con cinco salarios mínimos por el incumplimiento de un fallo de tutela que le ordenaba retractarse de las manifestaciones que hizo contra el fiscal Mario Burgos, quien capturó e investigó a su hijo mayor, Nicolás Petro.

En la misma decisión judicial se negó la solicitud de arresto y la compulsa de copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“PRIMERO: Imponer al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, identificado con cédula de ciudadanía, quien ostenta la calidad de Presidente de la República, una sanción de multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá consignar dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia en la cuenta No. 3-0070-000030-4 del Banco Agrario de Colombia S.A., o en la cuenta No. 050-00118-9 del Banco Popular, denominadas DTN-Multas y Cauciones – Consejo Superior de la Judicatura, por incumplimiento del fallo de tutela proferido por este juzgado el 28 de agosto de 2025, confirmado mediante providencia del 30 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda – Subsección F -, magistrada ponente: Dra. Patricia Salamanca Gallo, y la modulación de auto del 6 de octubre de 2025”, se lee en la decisión.

El juez, además, conminó al presidente Petro a cumplir con el fallo de tutela.

“Se advierte al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO que la imposición de esta sanción no lo releva del deber de dar cabal cumplimiento al fallo de tutela proferido”.

Sin embargo, rechazó la petición de ordenar el arresto del jefe de Estado y de solicitar que sea investigado por la única corporación que puede hacerlo.

“SEGUNDO: NEGAR la solicitud de arresto y de compulsa de copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por las razones expuestas”.

El juez consideró que las retractaciones de Petro “distorsionan” el objetivo de la sentencia del 28 de agosto de 2025, donde se le ordenó rectificar.

“Tras analizar las órdenes de rectificación emitidas, se determinó que las aclaraciones realizadas por el señor Presidente de la República distorsionan el propósito de la sentencia original del 28 de agosto de 2025 y lo ordenado el 6 de octubre de 2025. El núcleo del conflicto radica en la afectación al buen nombre y honra del señor fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, debido a las declaraciones presidenciales que sugerían que el funcionario había eliminado o desaparecido a Sebastián Marset (presunto autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci) del expediente de investigación”, se lee en la decisión.

Además, señaló que hubo otras declaraciones que también afectaron el buen nombre y la honra del fiscal.

“Asimismo, se cuestionó el señalamiento del fiscal como un subordinado de estructuras criminales o del narcotráfico. Aunque se aceptó inicialmente una propuesta de rectificación bajo el argumento de objeción de conciencia y el derecho a la libre expresión del mandatario, las declaraciones finales del 15 y 17 de octubre de 2025, en las que se indica que el fiscal MARIO ANDRÉS BURGOS PATIÑO “tiene investigaciones en su contra pero no tiene condenas ni sanciones disciplinarias”, inducen a quienes vieron y escucharon las rectificaciones a indicar que sus apreciaciones, objeto de aclaración o rectificación, están basadas en esas investigaciones, cuando se encuentra comprobado que ninguna de esas investigaciones está relacionada con el caso del fiscal paraguayo MARCELO PECCI o con investigaciones por narcotráfico”, señaló la juez.

Agregó que “lo que corresponde al señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA es rectificar conforme se le ordenó en auto del 6 de octubre de 2025, orden que no ha sido cumplida, aun cuando se ha concedido un término prudencial para ello”.

La juez indicó que comprende la complejidad de la orden, teniendo en cuenta los límites de las alocuciones presidenciales impuestas en la sentencia del Consejo de Estado.

“No obstante, como lo manifiesta el accionante en el memorial del 21 de enero de 2026, se han realizado otras alocuciones presidenciales posteriores al auto del 16 de diciembre de 2025, en el que el despacho determinó que se debía dar estricto cumplimiento a la orden conforme se dispuso en auto del 6 de octubre de 2025. Aunado a ello, tampoco se ha realizado la rectificación conforme a lo ordenado en la red social ‘X’”, argumentó.

¿Qué dijo el presidente Petro?

Las declaraciones del mandatario, emitidas en el Consejo de Ministros del 4 de febrero, que fueron dirigidas contra el fiscal que capturó e investigó a su hijo mayor, Nicolás Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, estuvieron relacionadas con dos frases: “subordinado de la mafia” y “narcofiscal”.

El 4 de febrero de este año, en medio de la transmisión de una sesión del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro dijo lo siguiente:

“¿Quién puso al fiscal Burgos al frente del caso del asesinato del fiscal Pecci? Pues fue su jefe, un señor de la Fiscalía, jefe del CTI, traqueteando para Europa toneladas de cocaína, usando su puesto como jefe del CTI. ¿Quién lo puso ahí? El mismo que puso a Burgos, es la misma banda. Por eso me quieren matar a mí, el presidente de Colombia, yo lo sé […]. Sin embargo, no hay prueba alguna que señale, al sol de hoy, que el fiscal Burgos, en efecto, cerró esta línea de investigación o precluyera la indagación contra Marset”.